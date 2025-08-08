https://ria.ru/20250808/nalchik-2034224684.html
Уголовное дело возбудили после обрыва канатной дороги в Нальчике
НАЛЬЧИК, 8 авг - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело после обрыва троса канатной дороги в Нальчике, сообщило СУСК РФ по Кабардино-Балкарии."Следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Кабардино-Балкарской Республике возбуждено уголовное дело по пункту "в" части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда)", - говорится в сообщении.По версии следствия, в парке аттракционов Нальчика произошел обрыв троса канатной дороги, когда на ней были люди. Пострадавшим оказывают медицинскую помощь. Как сообщил глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков, пострадали, по предварительным данным, пять человек, погибших нет."Следователями и криминалистами проводится осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели, проводятся мероприятия, направленные на установление обстоятельств происшествия", - отметили в ведомстве.
