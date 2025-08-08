Рейтинг@Mail.ru
Уголовное дело возбудили после обрыва канатной дороги в Нальчике
18:47 08.08.2025 (обновлено: 19:00 08.08.2025)
Уголовное дело возбудили после обрыва канатной дороги в Нальчике
Уголовное дело возбудили после обрыва канатной дороги в Нальчике - РИА Новости, 08.08.2025
Уголовное дело возбудили после обрыва канатной дороги в Нальчике
Следователи возбудили уголовное дело после обрыва троса канатной дороги в Нальчике, сообщило СУСК РФ по Кабардино-Балкарии. РИА Новости, 08.08.2025
происшествия
нальчик
россия
казбек коков
НАЛЬЧИК, 8 авг - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело после обрыва троса канатной дороги в Нальчике, сообщило СУСК РФ по Кабардино-Балкарии."Следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Кабардино-Балкарской Республике возбуждено уголовное дело по пункту "в" части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда)", - говорится в сообщении.По версии следствия, в парке аттракционов Нальчика произошел обрыв троса канатной дороги, когда на ней были люди. Пострадавшим оказывают медицинскую помощь. Как сообщил глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков, пострадали, по предварительным данным, пять человек, погибших нет."Следователями и криминалистами проводится осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели, проводятся мероприятия, направленные на установление обстоятельств происшествия", - отметили в ведомстве.
происшествия, нальчик, россия, казбек коков
Происшествия, Нальчик, Россия, Казбек Коков
Уголовное дело возбудили после обрыва канатной дороги в Нальчике

В Нальчике возбудили уголовное дело после обрыва канатной дороги

© Фото : МЧС Кабардино-Балкарии/TelegramЭвакуация людей с канатной дороги в курортной зоне Нальчика
Эвакуация людей с канатной дороги в курортной зоне Нальчика - РИА Новости, 1920, 08.08.2025
© Фото : МЧС Кабардино-Балкарии/Telegram
Эвакуация людей с канатной дороги в курортной зоне Нальчика
НАЛЬЧИК, 8 авг - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело после обрыва троса канатной дороги в Нальчике, сообщило СУСК РФ по Кабардино-Балкарии.
"Следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Кабардино-Балкарской Республике возбуждено уголовное дело по пункту "в" части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда)", - говорится в сообщении.
По версии следствия, в парке аттракционов Нальчика произошел обрыв троса канатной дороги, когда на ней были люди. Пострадавшим оказывают медицинскую помощь. Как сообщил глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков, пострадали, по предварительным данным, пять человек, погибших нет.
"Следователями и криминалистами проводится осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели, проводятся мероприятия, направленные на установление обстоятельств происшествия", - отметили в ведомстве.
Последствия обрыва канатной дороги в курортной зоне Нальчика. 8 августа 2025 - РИА Новости, 1920, 08.08.2025
Пять человек пострадали при обрыве канатной дороги, заявил глава КБР
Вчера, 18:53
 
Происшествия
 
 
