Уголовное дело возбудили после обрыва канатной дороги в Нальчике

Следователи возбудили уголовное дело после обрыва троса канатной дороги в Нальчике, сообщило СУСК РФ по Кабардино-Балкарии. РИА Новости, 08.08.2025

2025-08-08T19:00:00+03:00

происшествия

нальчик

россия

казбек коков

НАЛЬЧИК, 8 авг - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело после обрыва троса канатной дороги в Нальчике, сообщило СУСК РФ по Кабардино-Балкарии."Следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Кабардино-Балкарской Республике возбуждено уголовное дело по пункту "в" части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда)", - говорится в сообщении.По версии следствия, в парке аттракционов Нальчика произошел обрыв троса канатной дороги, когда на ней были люди. Пострадавшим оказывают медицинскую помощь. Как сообщил глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков, пострадали, по предварительным данным, пять человек, погибших нет."Следователями и криминалистами проводится осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели, проводятся мероприятия, направленные на установление обстоятельств происшествия", - отметили в ведомстве.

2025

Новости

происшествия, нальчик, россия, казбек коков