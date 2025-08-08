https://ria.ru/20250808/nalchik-2034224536.html

Источник: в Нальчике при обрыве канатной дороги пострадали десять человек

2025-08-08T18:47:00+03:00

происшествия

нальчик

НАЛЬЧИК, 8 авг – РИА Новости. Около десяти человек пострадали при обрыве канатно-кресельной дороги в курортной зоне в Нальчике, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах Кабардино-Балкарии. "По предварительной информации, пострадали около десяти человек. Сейчас на мест работают спасатели", - сказал собеседник агентства.

нальчик

2025

Новости

происшествия, нальчик