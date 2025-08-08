Рейтинг@Mail.ru
Источник: в Нальчике при обрыве канатной дороги пострадали десять человек - РИА Новости, 08.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:47 08.08.2025 (обновлено: 19:00 08.08.2025)
https://ria.ru/20250808/nalchik-2034224536.html
Источник: в Нальчике при обрыве канатной дороги пострадали десять человек
Источник: в Нальчике при обрыве канатной дороги пострадали десять человек - РИА Новости, 08.08.2025
Источник: в Нальчике при обрыве канатной дороги пострадали десять человек
Около десяти человек пострадали при обрыве канатно-кресельной дороги в курортной зоне в Нальчике, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах... РИА Новости, 08.08.2025
2025-08-08T18:47:00+03:00
2025-08-08T19:00:00+03:00
происшествия
нальчик
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/08/2034227545_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_15451dc0d9edadf6e08364d98c9e7d68.jpg
НАЛЬЧИК, 8 авг – РИА Новости. Около десяти человек пострадали при обрыве канатно-кресельной дороги в курортной зоне в Нальчике, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах Кабардино-Балкарии. "По предварительной информации, пострадали около десяти человек. Сейчас на мест работают спасатели", - сказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20250714/sochi-2029075173.html
нальчик
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/08/2034227545_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_64d687edb5c4cac622c789ae2590b3b0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, нальчик
Происшествия, Нальчик
Источник: в Нальчике при обрыве канатной дороги пострадали десять человек

Около десяти человек пострадали при обрыве канатно-кресельной дороги в Нальчике

© Фото : МЧС Кабардино-Балкарии/TelegramЭвакуация людей с канатной дороги в курортной зоне Нальчика
Эвакуация людей с канатной дороги в курортной зоне Нальчика - РИА Новости, 1920, 08.08.2025
© Фото : МЧС Кабардино-Балкарии/Telegram
Эвакуация людей с канатной дороги в курортной зоне Нальчика
Читать ria.ru в
Дзен
НАЛЬЧИК, 8 авг – РИА Новости. Около десяти человек пострадали при обрыве канатно-кресельной дороги в курортной зоне в Нальчике, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах Кабардино-Балкарии.
"По предварительной информации, пострадали около десяти человек. Сейчас на мест работают спасатели", - сказал собеседник агентства.
Драка около канатной дороги на горнолыжном курорте в Сочи - РИА Новости, 1920, 14.07.2025
В Сочи рассказали подробности инцидента у канатной дороги
14 июля, 17:31
 
ПроисшествияНальчик
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала