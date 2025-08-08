https://ria.ru/20250808/nalchik-2034216335.html

В курортной зоне в Нальчике оборвалась канатная дорога, есть пострадавшие

В курортной зоне Нальчика оборвалась канатная дорога, по предварительным данным, есть пострадавшие, сообщило управление МЧС по Кабардино-Балкарии. РИА Новости, 08.08.2025

НАЛЬЧИК, 8 авг — РИА Новости. В курортной зоне Нальчика оборвалась канатная дорога, по предварительным данным, есть пострадавшие, сообщило управление МЧС по Кабардино-Балкарии."В 17:45 мск в пятницу поступила информация, что произошел обрыв канатно-кресельной дороги в курортной зоне Нальчика. На место незамедлительно выдвинулись спасатели МЧС России и все экстренные службы", — говорится в сообщении.В правоохранительных органах рассказали РИА Новости, что пострадали по меньшей мере десять человек. По сообщениям СМИ, они получили серьезные травмы при падении с пяти метров. Некоторые застряли на высоте и ждут помощи спасателей.Позднее помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов уточнил, что пострадали шесть человек. У всех состояние средней и легкой степени тяжести. По данным МЧС, всего на канатной дороге, находился 21 посетитель, 13 человек эвакуировали. Спасатели завершили работу.Следственный комитет завел дело по пункту "в" части 2 статьи 238 Уголовного кодекса. Следователи и криминалисты выясняют обстоятельства случившегося, проводится осмотр места происшествия и допрос свидетелей.В августе прошлого года туристы уже застревали на канатной дороге, нескольких человек эвакуировали. В августе 2021-го с нее упали бабушка с внуком. По требованию сотрудника женщина усадила ребенка на колени, но не смогла пристегнуться страховочной цепью из-за того, что ее длина не была рассчитана на двоих. Тогда СК России также возбуждал уголовное дело.Канатная дорога популярна у туристов, она поднимает посетителей на одну из главных достопримечательностей республики — гору Малая Кизиловка. Там на высоте 600 метров над уровнем моря расположен ресторан в виде головы богатыря Сосруко.

