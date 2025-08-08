Рейтинг@Mail.ru
В курортной зоне в Нальчике оборвалась канатная дорога, есть пострадавшие - РИА Новости, 08.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:05 08.08.2025 (обновлено: 21:40 08.08.2025)
https://ria.ru/20250808/nalchik-2034216335.html
В курортной зоне в Нальчике оборвалась канатная дорога, есть пострадавшие
В курортной зоне в Нальчике оборвалась канатная дорога, есть пострадавшие - РИА Новости, 08.08.2025
В курортной зоне в Нальчике оборвалась канатная дорога, есть пострадавшие
В курортной зоне Нальчика оборвалась канатная дорога, по предварительным данным, есть пострадавшие, сообщило управление МЧС по Кабардино-Балкарии. РИА Новости, 08.08.2025
2025-08-08T18:05:00+03:00
2025-08-08T21:40:00+03:00
нальчик
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
россия
кабардино-балкарская республика (кбр)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/08/2034245086_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_ebc9c1039fe4bcfe592ec0485694e5b1.jpg
НАЛЬЧИК, 8 авг — РИА Новости. В курортной зоне Нальчика оборвалась канатная дорога, по предварительным данным, есть пострадавшие, сообщило управление МЧС по Кабардино-Балкарии.&quot;В 17:45 мск в пятницу поступила информация, что произошел обрыв канатно-кресельной дороги в курортной зоне Нальчика. На место незамедлительно выдвинулись спасатели МЧС России и все экстренные службы&quot;, — говорится в сообщении.В правоохранительных органах рассказали РИА Новости, что пострадали по меньшей мере десять человек. По сообщениям СМИ, они получили серьезные травмы при падении с пяти метров. Некоторые застряли на высоте и ждут помощи спасателей.Позднее помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов уточнил, что пострадали шесть человек. У всех состояние средней и легкой степени тяжести. По данным МЧС, всего на канатной дороге, находился 21 посетитель, 13 человек эвакуировали. Спасатели завершили работу.Следственный комитет завел дело по пункту "в" части 2 статьи 238 Уголовного кодекса. Следователи и криминалисты выясняют обстоятельства случившегося, проводится осмотр места происшествия и допрос свидетелей.В августе прошлого года туристы уже застревали на канатной дороге, нескольких человек эвакуировали. В августе 2021-го с нее упали бабушка с внуком. По требованию сотрудника женщина усадила ребенка на колени, но не смогла пристегнуться страховочной цепью из-за того, что ее длина не была рассчитана на двоих. Тогда СК России также возбуждал уголовное дело.Канатная дорога популярна у туристов, она поднимает посетителей на одну из главных достопримечательностей республики — гору Малая Кизиловка. Там на высоте 600 метров над уровнем моря расположен ресторан в виде головы богатыря Сосруко.
https://ria.ru/20250806/tagil-2033702612.html
нальчик
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Момент обрыва троса канатной дороги
Момент обрыва троса канатной дороги
2025-08-08T18:05
true
PT0M20S
Работа следственных органов на месте обрыва троса канатной дороги
Работа следственных органов на месте обрыва троса канатной дороги
2025-08-08T18:05
true
PT0M28S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/08/2034245086_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_0f6c180c7cd014f52c0d7a739e99e08e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
нальчик, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия, россия, кабардино-балкарская республика (кбр)
Нальчик, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия, Россия, Кабардино-Балкарская Республика (КБР)
В курортной зоне в Нальчике оборвалась канатная дорога, есть пострадавшие

При обрыве канатной дороги в курортной зоне в Нальчике пострадали люди

Читать ria.ru в
Дзен
НАЛЬЧИК, 8 авг — РИА Новости. В курортной зоне Нальчика оборвалась канатная дорога, по предварительным данным, есть пострадавшие, сообщило управление МЧС по Кабардино-Балкарии.
«

"В 17:45 мск в пятницу поступила информация, что произошел обрыв канатно-кресельной дороги в курортной зоне Нальчика. На место незамедлительно выдвинулись спасатели МЧС России и все экстренные службы", — говорится в сообщении.

© Фото : МЧС Кабардино-Балкарии/TelegramЭвакуация людей с канатной дороги в курортной зоне Нальчика
Эвакуация людей с канатной дороги в курортной зоне Нальчика - РИА Новости, 1920, 08.08.2025
© Фото : МЧС Кабардино-Балкарии/Telegram
Эвакуация людей с канатной дороги в курортной зоне Нальчика
В правоохранительных органах рассказали РИА Новости, что пострадали по меньшей мере десять человек. По сообщениям СМИ, они получили серьезные травмы при падении с пяти метров. Некоторые застряли на высоте и ждут помощи спасателей.
Позднее помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов уточнил, что пострадали шесть человек. У всех состояние средней и легкой степени тяжести. По данным МЧС, всего на канатной дороге, находился 21 посетитель, 13 человек эвакуировали. Спасатели завершили работу.
Следственный комитет завел дело по пункту "в" части 2 статьи 238 Уголовного кодекса. Следователи и криминалисты выясняют обстоятельства случившегося, проводится осмотр места происшествия и допрос свидетелей.
В августе прошлого года туристы уже застревали на канатной дороге, нескольких человек эвакуировали. В августе 2021-го с нее упали бабушка с внуком. По требованию сотрудника женщина усадила ребенка на колени, но не смогла пристегнуться страховочной цепью из-за того, что ее длина не была рассчитана на двоих. Тогда СК России также возбуждал уголовное дело.
Канатная дорога популярна у туристов, она поднимает посетителей на одну из главных достопримечательностей республики — гору Малая Кизиловка. Там на высоте 600 метров над уровнем моря расположен ресторан в виде головы богатыря Сосруко.
Взрыв в жилом доме в Нижним Тагиле - РИА Новости, 1920, 06.08.2025
Жительнице обрушившегося дома в Нижнем Тагиле предъявили обвинение
6 августа, 13:46
 
НальчикМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ПроисшествияРоссияКабардино-Балкарская Республика (КБР)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала