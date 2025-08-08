https://ria.ru/20250808/naemniki-2034240261.html

Российские силовики сообщают о большом числе попавших в плен наемников ВСУ

Российские силовики сообщают о большом числе попавших в плен наемников ВСУ - РИА Новости, 08.08.2025

Российские силовики сообщают о большом числе попавших в плен наемников ВСУ

Большое число иностранных наемников ВСУ находятся в плену, сообщили РИА Новости в силовых структурах РФ. РИА Новости, 08.08.2025

2025-08-08T20:41:00+03:00

2025-08-08T20:41:00+03:00

2025-08-08T20:41:00+03:00

в мире

россия

украина

афганистан

мария захарова

сергей лавров

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1a/1962101409_252:0:3072:1586_1920x0_80_0_0_f5f6aae63df9b51a100d470af46dea5e.jpg

МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Большое число иностранных наемников ВСУ находятся в плену, сообщили РИА Новости в силовых структурах РФ. "Много иностранцев находится в плену. Недавно в плен был взят наемник из Вьетнама", - сказал собеседник агентства. Минобороны РФ неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявляла, что Запад закрепил себя в статусе стороны украинского конфликта, направляя наемников для участия в военных действиях. Министр иностранных дел России Сергей Лавров допускал, что ряд стран отправляет на территорию Украины своих кадровых военных под видом наемников.

https://ria.ru/20250102/naemniki-1992293298.html

россия

украина

афганистан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, украина, афганистан, мария захарова, сергей лавров, вооруженные силы украины