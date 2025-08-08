Рейтинг@Mail.ru
Российские силовики сообщают о большом числе попавших в плен наемников ВСУ - РИА Новости, 08.08.2025
20:41 08.08.2025
Российские силовики сообщают о большом числе попавших в плен наемников ВСУ
Российские силовики сообщают о большом числе попавших в плен наемников ВСУ
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Большое число иностранных наемников ВСУ находятся в плену, сообщили РИА Новости в силовых структурах РФ. "Много иностранцев находится в плену. Недавно в плен был взят наемник из Вьетнама", - сказал собеседник агентства. Минобороны РФ неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявляла, что Запад закрепил себя в статусе стороны украинского конфликта, направляя наемников для участия в военных действиях. Министр иностранных дел России Сергей Лавров допускал, что ряд стран отправляет на территорию Украины своих кадровых военных под видом наемников.
в мире, россия, украина, афганистан, мария захарова, сергей лавров, вооруженные силы украины
В мире, Россия, Украина, Афганистан, Мария Захарова, Сергей Лавров, Вооруженные силы Украины
© AP Photo / Frank AugsteinУкраинские наемники
Украинские наемники. Архивное фото
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Большое число иностранных наемников ВСУ находятся в плену, сообщили РИА Новости в силовых структурах РФ.
"Много иностранцев находится в плену. Недавно в плен был взят наемник из Вьетнама", - сказал собеседник агентства.
Минобороны РФ неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявляла, что Запад закрепил себя в статусе стороны украинского конфликта, направляя наемников для участия в военных действиях. Министр иностранных дел России Сергей Лавров допускал, что ряд стран отправляет на территорию Украины своих кадровых военных под видом наемников.
ВСУ набирают иностранцев без разбора, заявил пленный наемник из Польши
2 января, 09:33
