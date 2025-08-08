https://ria.ru/20250808/naemniki-2034240261.html
Российские силовики сообщают о большом числе попавших в плен наемников ВСУ
Российские силовики сообщают о большом числе попавших в плен наемников ВСУ - РИА Новости, 08.08.2025
Российские силовики сообщают о большом числе попавших в плен наемников ВСУ
Большое число иностранных наемников ВСУ находятся в плену, сообщили РИА Новости в силовых структурах РФ. РИА Новости, 08.08.2025
2025-08-08T20:41:00+03:00
2025-08-08T20:41:00+03:00
2025-08-08T20:41:00+03:00
в мире
россия
украина
афганистан
мария захарова
сергей лавров
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1a/1962101409_252:0:3072:1586_1920x0_80_0_0_f5f6aae63df9b51a100d470af46dea5e.jpg
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Большое число иностранных наемников ВСУ находятся в плену, сообщили РИА Новости в силовых структурах РФ. "Много иностранцев находится в плену. Недавно в плен был взят наемник из Вьетнама", - сказал собеседник агентства. Минобороны РФ неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявляла, что Запад закрепил себя в статусе стороны украинского конфликта, направляя наемников для участия в военных действиях. Министр иностранных дел России Сергей Лавров допускал, что ряд стран отправляет на территорию Украины своих кадровых военных под видом наемников.
https://ria.ru/20250102/naemniki-1992293298.html
россия
украина
афганистан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1a/1962101409_234:0:2965:2048_1920x0_80_0_0_0b60deab9138412f6d72909f75068d20.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, украина, афганистан, мария захарова, сергей лавров, вооруженные силы украины
В мире, Россия, Украина, Афганистан, Мария Захарова, Сергей Лавров, Вооруженные силы Украины
Российские силовики сообщают о большом числе попавших в плен наемников ВСУ
В российский плен попадает все больше иностранных наемников ВСУ