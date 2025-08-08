https://ria.ru/20250808/naemniki-2034051090.html

Наемники избегают участия в боях на Украине, сообщило подполье

ГЕНИЧЕСК, 8 авг - РИА Новости. Наемники, приезжающие из стран Запада, избегают непосредственного участия в прямых боевых действиях, занимают руководящие должности, а при угрозе контакта с ВС РФ предпочитают эвакуироваться с линии боевого соприкосновения, сообщили РИА Новости в антифашистском подполье. "Наемники, приезжающие из стран Запада, зачастую имеют опыт участия в боевых действиях или просто военный стаж. В большинстве своем - рядовой и сержантский состав, отставные офицеры занимают руководящие должности. Выполняют различные задачи, преимущественно - инструктируют мобилизованных, охраняют иностранных офицеров-консультантов в штабах. В боевых действиях тоже участвуют, но довольно редко: в Херсонской области около 20 наемников действовали на островах, пока ВСУ пытались организовать плацдарм на левобережье. Когда бои перешли уже на сами острова, "туристы" быстро организовали эвакуацию", - сообщил агентству представитель херсонского подполья. По словам собеседника агентства, на сегодняшний день в Херсонской области наемников из стран Запада осталось немного, тогда как в 2024 году их насчитывалось около 50 человек. "Говоря о наемниках в рядах ВСУ, необходимо учитывать, что контингент прибывает хоть и в относительно небольшом количестве, практически из всех стран мира, где есть интернет. Условно разделить наемников можно на две категории: европейские и неевропейские. Последних числено значительно больше", - подчеркнул подпольщик.

