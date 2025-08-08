https://ria.ru/20250808/nadpis-2034188721.html

В Севастополе с крыши отеля сняли надпись "Украина"

В Севастополе с крыши отеля сняли надпись "Украина"

россия

республика крым

севастополь

СЕВАСТОПОЛЬ, 8 авг - РИА Новости. Надпись "Украина" демонтирована с крыши отеля на площади Ушакова в центре Севастополя, передает корреспондент РИА Новости. Гостиница, которая называлась "Арт-отель Украина" имеет более 60 номеров, на верхнем шестом этаже расположен конференц-зал с красивым видом на площадь, Матросский клуб и Южную бухту. Большие красные буквы, составлявшие слово "Украина" были сняты с помощью подъемного крана. В отеле агентству сообщили, что объект не поменял название. Однако на сайте отеля гостиница называется "Арт Отель". Трехзвездочная гостиница была построена в 60-х годах прошлого века по проекту архитекторов И. А. Брауде и Р. Б. Смирнова. Ранее в СМИ сообщалось, что гостиница в 2025 году сменила собственника. На сайте компании "Союз Маринс Групп", владеющей отелями в разных регионах России, в том числе комплексом "Ялта-Интурист" в Крыму, сообщается, что компания планирует осуществить серьёзные финансовые вложения и превратить "Арт Отель" в один из лучших отелей города Севастополя.

