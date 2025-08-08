https://ria.ru/20250808/moskva-2034216186.html

Фестиваль "Сигнал" перенесли из Калужской области в Москву

Фестиваль "Сигнал" перенесли из Калужской области в Москву - РИА Новости, 08.08.2025

Фестиваль "Сигнал" перенесли из Калужской области в Москву

Запрещенный к проведению в Калужской области музыкальный фестиваль "Сигнал" перенесли в Москву, где он пройдет в те же даты на разных площадках, сообщили... РИА Новости, 08.08.2025

ЯРОСЛАВЛЬ, 8 авг – РИА Новости. Запрещенный к проведению в Калужской области музыкальный фестиваль "Сигнал" перенесли в Москву, где он пройдет в те же даты на разных площадках, сообщили организаторы. Ранее начальник управления по информационной политике администрации губернатора Калужской области Илья Зенов сообщил РИА Новости, что намеченный на 14-18 августа в парке "Никола-Ленивец" музыкальный фестиваль "Сигнал" не будет проводиться из соображений безопасности. Зенов подчеркнул, что организаторы были уведомлены об этом задолго до события. Сами организаторы фестиваля не объявляли об отмене фестиваля. "Фестиваль Signal 2025 не сможет состояться в "Никола-Ленивце" и будет перенесён в Москву, где пройдёт в тот же уикенд на нескольких городских площадках… Это решение стало финальным этапом продолжительного процесса согласований... Мы благодарим преданное комьюнити и партнёров Signal за терпение, поддержку и доверие. Если вы с нами — не сдавайте билет. Он даёт доступ к серии городских событий в Москве или останется действительным на Signal 2026", - говорится в Telegram-канале фестиваля. Как отмечают организаторы мероприятия, в пятницу "администрация сельского поселения уведомила о нецелесообразности проведения фестиваля", официального запрета так и не поступило, однако в сложившихся условиях реализация проекта в "Никола-Ленивце" стала невозможной.

Новости

