https://ria.ru/20250808/moskva-2034121992.html
Больше 370 кошек в Москве нашли новый дом за полгода
Больше 370 кошек в Москве нашли новый дом за полгода - РИА Новости, 08.08.2025
Больше 370 кошек в Москве нашли новый дом за полгода
Больше 370 кошек в Москве нашли новый дом за первую половину 2025 года, сообщается на сайте мэра и правительства. РИА Новости, 08.08.2025
2025-08-08T12:43:00+03:00
2025-08-08T12:43:00+03:00
2025-08-08T12:43:00+03:00
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/07/1964720067_0:54:3195:1851_1920x0_80_0_0_d2dbb749f34d1ad7689c1de666d5dc2d.jpg
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Больше 370 кошек в Москве нашли новый дом за первую половину 2025 года, сообщается на сайте мэра и правительства. "За первую половину 2025 года новый дом нашли 376 кошек... Сейчас в 13 городских приютах живут более 1,5 тысячи кошек. За ними ухаживают работники приютов, волонтеры и ветеринарные врачи", - говорится в сообщении. Отмечается, что животные попадают в приюты после отлова на улице. Сначала кошку помещают в карантин на 30 дней. За это время животное обрабатывают от паразитов, вакцинируют, чипируют и стерилизуют. Если кошка поступает в приют нездоровой, то ветеринары берут анализы, ставят диагноз и лечат до полного выздоровления. Затем специалисты занимаются социализацией питомца. "Чтобы найти животным новых владельцев, в городе проводят специальные фестивали и выставки... Завести кошку или собаку москвичи смогут на фестивале "Моспитомец". Он пройдет на Тверском бульваре с 15 по 17 августа. Всего на выставку-пристройство приедут 90 животных из городских приютов. Все они привиты, здоровы, социализированы и готовы к жизни в семье", - уточняется в сообщении.
https://ria.ru/20250726/priyuty-2031627867.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/07/1964720067_244:0:2975:2048_1920x0_80_0_0_30a1d5b96df63b8a03dd953675fac314.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва
Больше 370 кошек в Москве нашли новый дом за полгода
В Москве за первую половину 2025 года нашли новый дом более 370 кошек
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Больше 370 кошек в Москве нашли новый дом за первую половину 2025 года, сообщается на сайте мэра и правительства.
"За первую половину 2025 года новый дом нашли 376 кошек... Сейчас в 13 городских приютах живут более 1,5 тысячи кошек. За ними ухаживают работники приютов, волонтеры и ветеринарные врачи", - говорится в сообщении.
Отмечается, что животные попадают в приюты после отлова на улице. Сначала кошку помещают в карантин на 30 дней. За это время животное обрабатывают от паразитов, вакцинируют, чипируют и стерилизуют. Если кошка поступает в приют нездоровой, то ветеринары берут анализы, ставят диагноз и лечат до полного выздоровления. Затем специалисты занимаются социализацией питомца.
"Чтобы найти животным новых владельцев, в городе проводят специальные фестивали и выставки... Завести кошку или собаку москвичи смогут на фестивале "Моспитомец". Он пройдет на Тверском бульваре с 15 по 17 августа. Всего на выставку-пристройство приедут 90 животных из городских приютов. Все они привиты, здоровы, социализированы и готовы к жизни в семье", - уточняется в сообщении.