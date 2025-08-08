https://ria.ru/20250808/moskva-2034121992.html

Больше 370 кошек в Москве нашли новый дом за полгода

Больше 370 кошек в Москве нашли новый дом за полгода - РИА Новости, 08.08.2025

Больше 370 кошек в Москве нашли новый дом за полгода

Больше 370 кошек в Москве нашли новый дом за первую половину 2025 года, сообщается на сайте мэра и правительства. РИА Новости, 08.08.2025

2025-08-08T12:43:00+03:00

2025-08-08T12:43:00+03:00

2025-08-08T12:43:00+03:00

москва сегодня: мегаполис для жизни

москва

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/07/1964720067_0:54:3195:1851_1920x0_80_0_0_d2dbb749f34d1ad7689c1de666d5dc2d.jpg

МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Больше 370 кошек в Москве нашли новый дом за первую половину 2025 года, сообщается на сайте мэра и правительства. "За первую половину 2025 года новый дом нашли 376 кошек... Сейчас в 13 городских приютах живут более 1,5 тысячи кошек. За ними ухаживают работники приютов, волонтеры и ветеринарные врачи", - говорится в сообщении. Отмечается, что животные попадают в приюты после отлова на улице. Сначала кошку помещают в карантин на 30 дней. За это время животное обрабатывают от паразитов, вакцинируют, чипируют и стерилизуют. Если кошка поступает в приют нездоровой, то ветеринары берут анализы, ставят диагноз и лечат до полного выздоровления. Затем специалисты занимаются социализацией питомца. "Чтобы найти животным новых владельцев, в городе проводят специальные фестивали и выставки... Завести кошку или собаку москвичи смогут на фестивале "Моспитомец". Он пройдет на Тверском бульваре с 15 по 17 августа. Всего на выставку-пристройство приедут 90 животных из городских приютов. Все они привиты, здоровы, социализированы и готовы к жизни в семье", - уточняется в сообщении.

https://ria.ru/20250726/priyuty-2031627867.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва