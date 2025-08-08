Рейтинг@Mail.ru
Больше 370 кошек в Москве нашли новый дом за полгода
12:43 08.08.2025
Больше 370 кошек в Москве нашли новый дом за полгода
Больше 370 кошек в Москве нашли новый дом за первую половину 2025 года, сообщается на сайте мэра и правительства. РИА Новости, 08.08.2025
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Больше 370 кошек в Москве нашли новый дом за первую половину 2025 года, сообщается на сайте мэра и правительства. "За первую половину 2025 года новый дом нашли 376 кошек... Сейчас в 13 городских приютах живут более 1,5 тысячи кошек. За ними ухаживают работники приютов, волонтеры и ветеринарные врачи", - говорится в сообщении. Отмечается, что животные попадают в приюты после отлова на улице. Сначала кошку помещают в карантин на 30 дней. За это время животное обрабатывают от паразитов, вакцинируют, чипируют и стерилизуют. Если кошка поступает в приют нездоровой, то ветеринары берут анализы, ставят диагноз и лечат до полного выздоровления. Затем специалисты занимаются социализацией питомца. "Чтобы найти животным новых владельцев, в городе проводят специальные фестивали и выставки... Завести кошку или собаку москвичи смогут на фестивале "Моспитомец". Он пройдет на Тверском бульваре с 15 по 17 августа. Всего на выставку-пристройство приедут 90 животных из городских приютов. Все они привиты, здоровы, социализированы и готовы к жизни в семье", - уточняется в сообщении.
Больше 370 кошек в Москве нашли новый дом за полгода

В Москве за первую половину 2025 года нашли новый дом более 370 кошек

МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Больше 370 кошек в Москве нашли новый дом за первую половину 2025 года, сообщается на сайте мэра и правительства.
"За первую половину 2025 года новый дом нашли 376 кошек... Сейчас в 13 городских приютах живут более 1,5 тысячи кошек. За ними ухаживают работники приютов, волонтеры и ветеринарные врачи", - говорится в сообщении.
Отмечается, что животные попадают в приюты после отлова на улице. Сначала кошку помещают в карантин на 30 дней. За это время животное обрабатывают от паразитов, вакцинируют, чипируют и стерилизуют. Если кошка поступает в приют нездоровой, то ветеринары берут анализы, ставят диагноз и лечат до полного выздоровления. Затем специалисты занимаются социализацией питомца.
"Чтобы найти животным новых владельцев, в городе проводят специальные фестивали и выставки... Завести кошку или собаку москвичи смогут на фестивале "Моспитомец". Он пройдет на Тверском бульваре с 15 по 17 августа. Всего на выставку-пристройство приедут 90 животных из городских приютов. Все они привиты, здоровы, социализированы и готовы к жизни в семье", - уточняется в сообщении.
Власти Москвы рассказали, как в приютах заботятся о животных старше 10 лет
26 июля, 16:26
