Почти 30 улиц обновят в Новой Москве в этом году

МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства проведут благоустройство почти 30 улиц в Новой Москве в этом году, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Продолжаем реализацию комплексной программы благоустройства: в общей сложности в этом году обновим порядка 700 столичных улиц, в том числе около 30 в Троицком и Новомосковском административных округах. В настоящее время работы уже стартовали на 27 улицах, в том числе Гагарина, Кузнецова и Центральной", - рассказал журналистам Бирюков. Заместитель мэра подчеркнул, что основная задача программы - обеспечить комфортное передвижение водителей и пешеходов, организовать удобные маршруты к жилым кварталам, транспортным и социально значимым объектам. "В рамках работ заменим почти 230 тысяч квадратных метров асфальтобетонного покрытия на проезжей части и свыше 52 тысяч "квадратов" на тротуарах. Дополнительно расширим пешеходные дорожки и обустроим парковочные карманы, организуем новые наземные переходы с контрастным освещением, чтобы сама "зебра" и пешеход на ней были заметнее для водителей в темное время суток. Для повышения безопасности модернизируем систему освещения: установим фонари с энергоэффективными светильниками. Для пассажиров общественного транспорта оборудуем современные остановочные павильоны", - добавил Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что озеленение - обязательная составляющая всех столичных проектов благоустройства. Запланировано обустройство более 150 тысяч квадратных метров газонов, заключил Бирюков.

