https://ria.ru/20250808/moskva-2034121482.html
Почти 30 улиц обновят в Новой Москве в этом году
Почти 30 улиц обновят в Новой Москве в этом году - РИА Новости, 08.08.2025
Почти 30 улиц обновят в Новой Москве в этом году
Специалисты комплекса городского хозяйства проведут благоустройство почти 30 улиц в Новой Москве в этом году, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и РИА Новости, 08.08.2025
2025-08-08T12:41:00+03:00
2025-08-08T12:41:00+03:00
2025-08-08T12:41:00+03:00
москва сегодня: мегаполис для жизни
новая москва
новомосковский административный округ
петр бирюков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0d/1952515761_0:100:1920:1180_1920x0_80_0_0_1f43942b8e11748672baf87a943f7731.jpg
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства проведут благоустройство почти 30 улиц в Новой Москве в этом году, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Продолжаем реализацию комплексной программы благоустройства: в общей сложности в этом году обновим порядка 700 столичных улиц, в том числе около 30 в Троицком и Новомосковском административных округах. В настоящее время работы уже стартовали на 27 улицах, в том числе Гагарина, Кузнецова и Центральной", - рассказал журналистам Бирюков. Заместитель мэра подчеркнул, что основная задача программы - обеспечить комфортное передвижение водителей и пешеходов, организовать удобные маршруты к жилым кварталам, транспортным и социально значимым объектам. "В рамках работ заменим почти 230 тысяч квадратных метров асфальтобетонного покрытия на проезжей части и свыше 52 тысяч "квадратов" на тротуарах. Дополнительно расширим пешеходные дорожки и обустроим парковочные карманы, организуем новые наземные переходы с контрастным освещением, чтобы сама "зебра" и пешеход на ней были заметнее для водителей в темное время суток. Для повышения безопасности модернизируем систему освещения: установим фонари с энергоэффективными светильниками. Для пассажиров общественного транспорта оборудуем современные остановочные павильоны", - добавил Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что озеленение - обязательная составляющая всех столичных проектов благоустройства. Запланировано обустройство более 150 тысяч квадратных метров газонов, заключил Бирюков.
https://realty.ria.ru/20250808/naberezhnye-2033303402.html
новая москва
новомосковский административный округ
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0d/1952515761_107:0:1814:1280_1920x0_80_0_0_47e3509629bcce8be60ecc922d380a24.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новая москва, новомосковский административный округ, петр бирюков
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Новая Москва, Новомосковский административный округ, Петр Бирюков
Почти 30 улиц обновят в Новой Москве в этом году
Бирюков: в Новой Москве в этом году благоустроят почти 30 улиц
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства проведут благоустройство почти 30 улиц в Новой Москве в этом году, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Продолжаем реализацию комплексной программы благоустройства: в общей сложности в этом году обновим порядка 700 столичных улиц, в том числе около 30 в Троицком и Новомосковском административных округах. В настоящее время работы уже стартовали на 27 улицах, в том числе Гагарина, Кузнецова и Центральной", - рассказал журналистам Бирюков.
Заместитель мэра подчеркнул, что основная задача программы - обеспечить комфортное передвижение водителей и пешеходов, организовать удобные маршруты к жилым кварталам, транспортным и социально значимым объектам.
"В рамках работ заменим почти 230 тысяч квадратных метров асфальтобетонного покрытия на проезжей части и свыше 52 тысяч "квадратов" на тротуарах. Дополнительно расширим пешеходные дорожки и обустроим парковочные карманы, организуем новые наземные переходы с контрастным освещением, чтобы сама "зебра" и пешеход на ней были заметнее для водителей в темное время суток. Для повышения безопасности модернизируем систему освещения: установим фонари с энергоэффективными светильниками. Для пассажиров общественного транспорта оборудуем современные остановочные павильоны", - добавил Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что озеленение - обязательная составляющая всех столичных проектов благоустройства. Запланировано обустройство более 150 тысяч квадратных метров газонов, заключил Бирюков.