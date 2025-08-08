ФСБ и силовики из Узбекистана накрыли ячейку исламистов в Москве
Нашивка на форме сотрудника ФСБ России. Архивное фото
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. С помощью силовиков из Узбекистана пресечена деятельность ячейки исламистов, вербовавших мигрантов в Москве, кураторы радикалов находятся в Евросоюзе, сообщает ЦОС ФСБ РФ.
"Федеральной службой безопасности Российской Федерации во взаимодействии со Следственным комитетом Российской Федерации и СГБ Республики Узбекистан в городе Москве пресечена деятельность ячейки запрещенной в России международной террористической организации (далее - МТО), состоявшей из девяти иностранных граждан", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в результате проведенных мероприятий задокументированы факты, свидетельствующие о том, что радикалы при координации идеологов МТО, находящихся на территории Евросоюза, осуществляли вербовку трудовых мигрантов в состав терорганизации. Кроме того, в процессе конспиративных сборов, в том числе посредством видеоконференцсвязи в мессенджере Telegram, вели их системное обучение, основанное на доктрине создания так называемого всемирного халифата, и вовлечение в активную деятельность терорганизации.
Подчеркивается, что по местам жительства фигурантов обнаружены и изъяты запрещенные в России пропагандистские материалы МТО, средства связи, электронные носители информации, содержащие сведения о формах и методах деятельности терорганизации и использовавшиеся ими в противоправной деятельности.
"Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве возбуждены уголовные дела по части 1 статьи 205.5 (организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации) УК РФ. Оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются", - добавили в сообщении.