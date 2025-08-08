https://ria.ru/20250808/moskva-2034081696.html

ФСБ и силовики из Узбекистана накрыли ячейку исламистов в Москве

ФСБ и силовики из Узбекистана накрыли ячейку исламистов в Москве - РИА Новости, 08.08.2025

ФСБ и силовики из Узбекистана накрыли ячейку исламистов в Москве

С помощью силовиков из Узбекистана пресечена деятельность ячейки исламистов, вербовавших мигрантов в Москве, кураторы радикалов находятся в Евросоюзе, сообщает... РИА Новости, 08.08.2025

2025-08-08T09:53:00+03:00

2025-08-08T09:53:00+03:00

2025-08-08T10:03:00+03:00

в мире

россия

москва

узбекистан

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

telegram

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/03/1761987765_0:58:1595:955_1920x0_80_0_0_0990ece340922ea04a7c6b3dfb418568.jpg

МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. С помощью силовиков из Узбекистана пресечена деятельность ячейки исламистов, вербовавших мигрантов в Москве, кураторы радикалов находятся в Евросоюзе, сообщает ЦОС ФСБ РФ. "Федеральной службой безопасности Российской Федерации во взаимодействии со Следственным комитетом Российской Федерации и СГБ Республики Узбекистан в городе Москве пресечена деятельность ячейки запрещенной в России международной террористической организации (далее - МТО), состоявшей из девяти иностранных граждан", - говорится в сообщении. Отмечается, что в результате проведенных мероприятий задокументированы факты, свидетельствующие о том, что радикалы при координации идеологов МТО, находящихся на территории Евросоюза, осуществляли вербовку трудовых мигрантов в состав терорганизации. Кроме того, в процессе конспиративных сборов, в том числе посредством видеоконференцсвязи в мессенджере Telegram, вели их системное обучение, основанное на доктрине создания так называемого всемирного халифата, и вовлечение в активную деятельность терорганизации. Подчеркивается, что по местам жительства фигурантов обнаружены и изъяты запрещенные в России пропагандистские материалы МТО, средства связи, электронные носители информации, содержащие сведения о формах и методах деятельности терорганизации и использовавшиеся ими в противоправной деятельности. "Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве возбуждены уголовные дела по части 1 статьи 205.5 (организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации) УК РФ. Оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются", - добавили в сообщении.

https://ria.ru/20250804/sahalin-2033187877.html

https://ria.ru/20250611/podmoskove-2022160593.html

россия

москва

узбекистан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, москва, узбекистан, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), telegram