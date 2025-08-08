Рейтинг@Mail.ru
В Москве столкнулись два автобуса, есть пострадавший - РИА Новости, 08.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:21 08.08.2025
https://ria.ru/20250808/moskva-2034077716.html
В Москве столкнулись два автобуса, есть пострадавший
В Москве столкнулись два автобуса, есть пострадавший - РИА Новости, 08.08.2025
В Москве столкнулись два автобуса, есть пострадавший
Авария с участием двух автобусов произошла на севере Москвы, пострадал один человек, он госпитализирован, сообщили РИА Новости в пресс-службе Мосгортранса. РИА Новости, 08.08.2025
2025-08-08T09:21:00+03:00
2025-08-08T09:21:00+03:00
происшествия
москва
мосгортранс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/04/1950323771_0:378:2882:1999_1920x0_80_0_0_acb571ff94eca5547826031bc447f77e.jpg
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Авария с участием двух автобусов произошла на севере Москвы, пострадал один человек, он госпитализирован, сообщили РИА Новости в пресс-службе Мосгортранса. "Сегодня около 07.51 на улице Дыбенко, в районе 9а строение 1, произошло ДТП с участием двух автобусов маршрутов 483 и е41. В результате ДТП в автобусе е41 пострадал пассажир, его госпитализировали в городскую больницу", - рассказали в пресс-службе. Там отметили, что подробности происшествия устанавливают сотрудники госавтоинспекции.
https://ria.ru/20250807/avtobus-2034038795.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/04/1950323771_151:0:2882:2048_1920x0_80_0_0_4bd90b2b5de1ec1c76282aed32faab85.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, москва, мосгортранс
Происшествия, Москва, Мосгортранс
В Москве столкнулись два автобуса, есть пострадавший

Пассажир пострадал при столкновении двух автобусов на севере Москвы

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи в Москве
Автомобиль скорой помощи в Москве - РИА Новости, 1920, 08.08.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой помощи в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Авария с участием двух автобусов произошла на севере Москвы, пострадал один человек, он госпитализирован, сообщили РИА Новости в пресс-службе Мосгортранса.
"Сегодня около 07.51 на улице Дыбенко, в районе 9а строение 1, произошло ДТП с участием двух автобусов маршрутов 483 и е41. В результате ДТП в автобусе е41 пострадал пассажир, его госпитализировали в городскую больницу", - рассказали в пресс-службе.
Там отметили, что подробности происшествия устанавливают сотрудники госавтоинспекции.
Полиция и скорая помощь - РИА Новости, 1920, 07.08.2025
В Ленинградской области в ДТП с автобусом пострадали пять человек
Вчера, 23:03
 
ПроисшествияМоскваМосгортранс
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала