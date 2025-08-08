https://ria.ru/20250808/moskva-2034077716.html
В Москве столкнулись два автобуса, есть пострадавший
В Москве столкнулись два автобуса, есть пострадавший - РИА Новости, 08.08.2025
В Москве столкнулись два автобуса, есть пострадавший
Авария с участием двух автобусов произошла на севере Москвы, пострадал один человек, он госпитализирован, сообщили РИА Новости в пресс-службе Мосгортранса. РИА Новости, 08.08.2025
2025-08-08T09:21:00+03:00
2025-08-08T09:21:00+03:00
2025-08-08T09:21:00+03:00
происшествия
москва
мосгортранс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/04/1950323771_0:378:2882:1999_1920x0_80_0_0_acb571ff94eca5547826031bc447f77e.jpg
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Авария с участием двух автобусов произошла на севере Москвы, пострадал один человек, он госпитализирован, сообщили РИА Новости в пресс-службе Мосгортранса. "Сегодня около 07.51 на улице Дыбенко, в районе 9а строение 1, произошло ДТП с участием двух автобусов маршрутов 483 и е41. В результате ДТП в автобусе е41 пострадал пассажир, его госпитализировали в городскую больницу", - рассказали в пресс-службе. Там отметили, что подробности происшествия устанавливают сотрудники госавтоинспекции.
https://ria.ru/20250807/avtobus-2034038795.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/04/1950323771_151:0:2882:2048_1920x0_80_0_0_4bd90b2b5de1ec1c76282aed32faab85.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, мосгортранс
Происшествия, Москва, Мосгортранс
В Москве столкнулись два автобуса, есть пострадавший
Пассажир пострадал при столкновении двух автобусов на севере Москвы