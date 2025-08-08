https://ria.ru/20250808/moshenniki-2034058392.html

В Одессе рассказали об адских условиях работы украинских мошенников

В Одессе рассказали об адских условиях работы украинских мошенников

В Одессе рассказали об адских условиях работы украинских мошенников

08.08.2025

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Работники офисов украинских мошенников называют условия труда адскими, рассказал РИА Новости представитель одесского подпольного движения "Stop Grave"."Люди идут туда из-за безысходности, выгорание быстрое, условия адские", — рассказал собеседник агентства. Он добавил, что часть сотрудников подобных офисов занимается "разводом на диверсии". "И да — есть часть сотрудников, самых отбитых, кто занимается разводом людей на диверсии, но после того как получат доступ к деньгам. Диверсии такие: поджог, ложное минирование", — уточнил подпольщик.Ранее члены "Stop Grave" внедрились в одну из организаций телефонных мошенников в Одессе, получив доступ к внутренним документам. По данным сопротивления, подразделение кибербезопасности СБУ курирует украинских телефонных мошенников, которые терроризируют россиян.

одесса

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Дарья Буймова

