Рейтинг@Mail.ru
Мошенники придумали двухэтапную схему обмана россиян - РИА Новости, 08.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:06 08.08.2025 (обновлено: 09:16 08.08.2025)
https://ria.ru/20250808/moshenniki-2034053284.html
Мошенники придумали двухэтапную схему обмана россиян
Мошенники придумали двухэтапную схему обмана россиян - РИА Новости, 08.08.2025
Мошенники придумали двухэтапную схему обмана россиян
Мошенники придумали новую схему обмана россиян, действуя в два этапа со звонком от якобы сотрудника Роскомнадзора, выяснило РИА Новости. РИА Новости, 08.08.2025
2025-08-08T03:06:00+03:00
2025-08-08T09:16:00+03:00
общество
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
технологии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/03/2002836303_0:124:2419:1485_1920x0_80_0_0_51ead396e887b4909412d9f6f75d01ad.jpg
МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Мошенники придумали новую схему обмана россиян, действуя в два этапа со звонком от якобы сотрудника Роскомнадзора, выяснило РИА Новости. Мошенники начали звонить россиянкам от лица службы доставки букетов, требуя назвать код из СМС для сверки данных заказа с курьером. После требования назвать код звонок якобы прерывается сообщением от имени Роскомнадзора как небезопасный. Затем мошенники звонят "жертве", представляясь сотрудником службы, и предлагают помочь — вернуть доступ к "Госуслугам" и отозвать заявку на микрозайм. В это время на телефон приходят четырехзначные коды от якобы микрофинансовых организаций, с помощью которых мошенники хотят убедить в противоправных действиях. Целью мошенников является выманить у жертвы этот код, который является доступом к "Госуслугам". Роскомнадзор ранее сообщил в своем Telegram-канале, что сотрудники ведомства не обзванивают граждан, не отправляют ссылки и не запрашивают персональные данные.
https://ria.ru/20250807/moshenniki-2033830769.html
https://ria.ru/20250402/rkn-2008812341.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/03/2002836303_138:0:2282:1608_1920x0_80_0_0_cb227a12ff4db69060960eb366140997.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), технологии
Общество, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), Технологии
Мошенники придумали двухэтапную схему обмана россиян

Мошенники звонят россиянам из службы доставки, а затем якобы из Роскомнадзора

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкСмартфон
Смартфон - РИА Новости, 1920, 08.08.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Смартфон. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Мошенники придумали новую схему обмана россиян, действуя в два этапа со звонком от якобы сотрудника Роскомнадзора, выяснило РИА Новости.
Мошенники начали звонить россиянкам от лица службы доставки букетов, требуя назвать код из СМС для сверки данных заказа с курьером. После требования назвать код звонок якобы прерывается сообщением от имени Роскомнадзора как небезопасный.
Смартфон - РИА Новости, 1920, 07.08.2025
МВД предупредило о мошенниках, выдающих себя за брокеров
Вчера, 01:52
Затем мошенники звонят "жертве", представляясь сотрудником службы, и предлагают помочь — вернуть доступ к "Госуслугам" и отозвать заявку на микрозайм. В это время на телефон приходят четырехзначные коды от якобы микрофинансовых организаций, с помощью которых мошенники хотят убедить в противоправных действиях. Целью мошенников является выманить у жертвы этот код, который является доступом к "Госуслугам".
Роскомнадзор ранее сообщил в своем Telegram-канале, что сотрудники ведомства не обзванивают граждан, не отправляют ссылки и не запрашивают персональные данные.
Мужчина держит в руках мобильный телефон - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
Мошенники под видом сотрудников РКН начали звонить россиянам
2 апреля, 09:11
 
ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)Технологии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала