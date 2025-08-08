https://ria.ru/20250808/moshenniki-2034053284.html

Мошенники придумали двухэтапную схему обмана россиян

Мошенники придумали двухэтапную схему обмана россиян - РИА Новости, 08.08.2025

Мошенники придумали двухэтапную схему обмана россиян

Мошенники придумали новую схему обмана россиян, действуя в два этапа со звонком от якобы сотрудника Роскомнадзора, выяснило РИА Новости. РИА Новости, 08.08.2025

2025-08-08T03:06:00+03:00

2025-08-08T03:06:00+03:00

2025-08-08T09:16:00+03:00

общество

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

технологии

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/03/2002836303_0:124:2419:1485_1920x0_80_0_0_51ead396e887b4909412d9f6f75d01ad.jpg

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Мошенники придумали новую схему обмана россиян, действуя в два этапа со звонком от якобы сотрудника Роскомнадзора, выяснило РИА Новости. Мошенники начали звонить россиянкам от лица службы доставки букетов, требуя назвать код из СМС для сверки данных заказа с курьером. После требования назвать код звонок якобы прерывается сообщением от имени Роскомнадзора как небезопасный. Затем мошенники звонят "жертве", представляясь сотрудником службы, и предлагают помочь — вернуть доступ к "Госуслугам" и отозвать заявку на микрозайм. В это время на телефон приходят четырехзначные коды от якобы микрофинансовых организаций, с помощью которых мошенники хотят убедить в противоправных действиях. Целью мошенников является выманить у жертвы этот код, который является доступом к "Госуслугам". Роскомнадзор ранее сообщил в своем Telegram-канале, что сотрудники ведомства не обзванивают граждан, не отправляют ссылки и не запрашивают персональные данные.

https://ria.ru/20250807/moshenniki-2033830769.html

https://ria.ru/20250402/rkn-2008812341.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), технологии