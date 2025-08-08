https://ria.ru/20250808/moshenniki-2034053284.html
Мошенники придумали двухэтапную схему обмана россиян
Мошенники придумали двухэтапную схему обмана россиян - РИА Новости, 08.08.2025
Мошенники придумали двухэтапную схему обмана россиян
Мошенники придумали новую схему обмана россиян, действуя в два этапа со звонком от якобы сотрудника Роскомнадзора, выяснило РИА Новости. РИА Новости, 08.08.2025
2025-08-08T03:06:00+03:00
2025-08-08T03:06:00+03:00
2025-08-08T09:16:00+03:00
общество
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
технологии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/03/2002836303_0:124:2419:1485_1920x0_80_0_0_51ead396e887b4909412d9f6f75d01ad.jpg
МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Мошенники придумали новую схему обмана россиян, действуя в два этапа со звонком от якобы сотрудника Роскомнадзора, выяснило РИА Новости. Мошенники начали звонить россиянкам от лица службы доставки букетов, требуя назвать код из СМС для сверки данных заказа с курьером. После требования назвать код звонок якобы прерывается сообщением от имени Роскомнадзора как небезопасный. Затем мошенники звонят "жертве", представляясь сотрудником службы, и предлагают помочь — вернуть доступ к "Госуслугам" и отозвать заявку на микрозайм. В это время на телефон приходят четырехзначные коды от якобы микрофинансовых организаций, с помощью которых мошенники хотят убедить в противоправных действиях. Целью мошенников является выманить у жертвы этот код, который является доступом к "Госуслугам". Роскомнадзор ранее сообщил в своем Telegram-канале, что сотрудники ведомства не обзванивают граждан, не отправляют ссылки и не запрашивают персональные данные.
https://ria.ru/20250807/moshenniki-2033830769.html
https://ria.ru/20250402/rkn-2008812341.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/03/2002836303_138:0:2282:1608_1920x0_80_0_0_cb227a12ff4db69060960eb366140997.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), технологии
Общество, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), Технологии
Мошенники придумали двухэтапную схему обмана россиян
Мошенники звонят россиянам из службы доставки, а затем якобы из Роскомнадзора