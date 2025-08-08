Рейтинг@Mail.ru
Индекс Мосбиржи усилил рост после подробностей о встрече Путина и Трампа
16:09 08.08.2025
Индекс Мосбиржи усилил рост после подробностей о встрече Путина и Трампа
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Российский рынок акций усилил рост и возвращался выше отметки в 2900 пунктов на фоне сообщений Fox News с новыми подробностями о планируемой встрече президента России Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа, следует из данных торгов. К 14.59 мск индекс Мосбиржи поднимался на 0,76%, до 2 898,21 пункта. До новостей он рос примерно на 0,24%, а на пике после их появления достигал отметки в 2901,1 пункта. Встреча Путина и Трампа предварительно планируется на конец следующей недели, в числе возможных площадок рассматриваются Венгрия, Швейцария, ОАЭ и Италия, сообщил в пятницу телеканал Fox News со ссылкой на источник, знакомый с деталями подготовки саммита.
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Российский рынок акций усилил рост и возвращался выше отметки в 2900 пунктов на фоне сообщений Fox News с новыми подробностями о планируемой встрече президента России Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа, следует из данных торгов.
К 14.59 мск индекс Мосбиржи поднимался на 0,76%, до 2 898,21 пункта. До новостей он рос примерно на 0,24%, а на пике после их появления достигал отметки в 2901,1 пункта.
Встреча Путина и Трампа предварительно планируется на конец следующей недели, в числе возможных площадок рассматриваются Венгрия, Швейцария, ОАЭ и Италия, сообщил в пятницу телеканал Fox News со ссылкой на источник, знакомый с деталями подготовки саммита.
Офис Московской биржи - РИА Новости, 1920, 06.08.2025
Мосбиржа может переехать в "Москва-Сити"
6 августа, 09:25
 
Россия США Владимир Путин Дональд Трамп Московская биржа Экономика
 
 
