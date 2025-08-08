https://ria.ru/20250808/moldaviya-2034252462.html
В Молдавии прошел летний "Лагерь посла России"
КИШИНЕВ, 8 авг — РИА Новости. Летний "Лагерь посла России" в очередной раз прошел в Молдавии на берегу реки Днестр, сообщили в посольстве РФ в республике. "Продолжая добрую традицию, российская дипмиссия в рамках благотворительной акции "Лагерь посла России" организовала летнюю смену для детей из социально уязвимых семей на туристической базе в городе Вадул-луй-Водэ (расположен на берегу реки Днестр - ред.). Ребята получили возможность провести активный и насыщенный отдых, включающий культурно-досуговые и спортивные мероприятия", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале российского диппредставительства. Поясняется, что с юными отдыхающими встретились сотрудники посольства России, глава Русской общины Молдавии Людмила Лащёнова и председатель Координационного совета российских соотечественников Алексей Петрович. "Участники лагеря представили им красочную творческую программу. Поделились впечатлениями о своём полезном и интересном времяпрепровождении в кругу новых друзей и чутких наставников, рассказали о полученных знаниях и раскрытых талантах", - отмечается в сообщении. В завершение встречи гости вручили ребятам книги, сувениры и сладкие подарки. Проект "Лагерь посла России" осуществляется на протяжении многих лет посольством России в Молдавии при активном участии и поддержке русской общины и Росцентра науки и культуры в Кишиневе. Лагерь проводится для детей из многодетных и малообеспеченных семей российских соотечественников. Организуется он два раз в год: летом и зимой.
