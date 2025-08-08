https://ria.ru/20250808/moldaviya-2034229859.html

Двоих активистов молдавского блока "Победа" арестовали на 30 суток

КИШИНЕВ, 8 авг — РИА Новости. Двое активистов оппозиционного в Молдавии блока "Победа" были арестованы на 30 суток после обысков, сообщили в молдавской полиции. В четверг в генеральном инспекторате полиции Молдавии заявили, что в разных населенных пунктах страны проводятся 78 обысков в рамках расследования дела об электоральной коррупции. Лидер молдавского оппозиционного блока "Победа" Илан Шор сообщил РИА Новости, что массовые обыски прошли у членов политформирования в Кишиневе и на севере Молдавии. Он отметил, что силовики переворачивают офисы и дома вверх дном только по подозрению во "вмешательстве в выборы 2025 года", которых еще не было. Проведение парламентских выборов в Молдавии запланировано на 28 сентября. "Двое задержанных вчера следователями в ходе обысков лиц сегодня получили ордера на арест сроком на 30 суток", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале полиции. Телеканал "Канал 5" сообщает, что на 30 суток арестованы активисты блока "Победа" Илья и Ирина Вальчук. При этом указывается, что Ирина сейчас больна и нуждается в ежедневном лечении. Ранее власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране – помимо главы Гагаузии Евгении Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.

