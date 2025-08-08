ЦИК Молдавии одобрил присоединение Партии коммунистов к блоку оппозиции

https://ria.ru/20250808/moldaviya-2034178217.html

КИШИНЕВ, 8 авг — РИА Новости. ЦИК Молдавии одобрил заявление Партии коммунистов о присоединении к оппозиционному Патриотическому избирательному блоку, сообщает в пятницу пресс-служба комиссии.ЦИК Молдавии в воскресенье зарегистрировал объединенный блок оппозиции в качестве участника парламентских выборов. Первоначально в этот блок вошли три партии - "Будущее Молдовы" экс-премьера Василия Тарлева, партия социалистов Молдавии экс-президента Игоря Додона и "Сердце Молдовы" бывшей главы Гагаузии Ирины Влах. Оппозиционная партия коммунистов Молдавии сообщила в понедельник, что официально приняла решение о присоединении к Патриотическому избирательному блоку."Комиссия утвердила поправки в соглашение о создании Избирательного блока "Патриотический блок социалистов, "Сердце Молдовы" и Будущее Молдовы". В состав блока также войдёт Партия коммунистов Республики Молдова. Таким образом, блок будет называться избирательным блоком "Патриотический блок социалистов, коммунистов, "Сердце Молдовы" и Будущее Молдовы", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ЦИК.Согласно избирательному календарю, прием документов для регистрации кандидатов в депутаты парламента Молдавии завершится 19 августа, парламентские выборы в республике пройдут 28 сентября.Ранее Высшая судебная палата Молдавии оставила в силе решение об отказе в регистрации оппозиционного избирательного блока "Победа" для участия в предстоящих выборах. Представители блока заявили о намерении обратиться в международные инстанции, включая Европейский суд по правам человека.Ранее власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране – помимо главы Гагаузии Евгении Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.

