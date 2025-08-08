https://ria.ru/20250808/moldavija-2034218943.html

В Молдавии обвинили власти в преследовании оппозиции

В Молдавии обвинили власти в преследовании оппозиции

КИШИНЕВ, 8 авг — РИА Новости. Власти Молдавии преследуют оппозицию, пытаясь вычеркнуть конкурентов из парламентских выборов, заявил депутат парламента от блока "Победа" Александр Суходольский. Ранее в пятницу входящая в оппозиционный блок "Победа" партия "Возрождение", представителем которой является Суходольский, подала документы в ЦИК республики для участия в парламентских выборах. Их проведение запланировано на 28 сентября. "Это начало нового этапа борьбы за страну, в которой мы хотим жить. "Возрождение" - это союз тысяч простых людей, которые хотят жить достойно, в мире и справедливости. Мы не позволим власти закрывать нам рот и уничтожать демократию в Молдове. Её остатки сегодня топчут — апогеем стали сроки для (главы Гагаузии - ред.) Евгении Гуцул и Светланы Попан (активистки блока "Победа" - ред.). Весь мир видит позорные преследования оппозиции, но ПДС (правящей партии "Действие и солидарность" - ред.) на это наплевать", - написал Суходольский в своем Telegram-канале. По его словам, в новом парламенте должны быть честные и открытые депутаты, которые работают для людей и уважают свою страну. "Мы видим, как власть боится тех, кто говорит правду, и пытается вычеркнуть их из выборов. Но мы не отступим", - подчеркнул депутат. Ранее власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране – помимо главы Гагаузии Евгении Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.

