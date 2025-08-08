Рейтинг@Mail.ru
В оппозиции оценили последствия отзыва лицензии у "Молдовагаза" - РИА Новости, 08.08.2025
17:44 08.08.2025
В оппозиции оценили последствия отзыва лицензии у "Молдовагаза"
В оппозиции оценили последствия отзыва лицензии у "Молдовагаза" - РИА Новости, 08.08.2025
В оппозиции оценили последствия отзыва лицензии у "Молдовагаза"
Отзыв у "Молдовагаза" лицензии принесет Молдавии экономический и репутационный ущерб, заявил депутат от молдавского оппозиционного блока "Победа" Вадим Фотеску. РИА Новости, 08.08.2025
КИШИНЕВ, 8 авг — РИА Новости. Отзыв у "Молдовагаза" лицензии принесет Молдавии экономический и репутационный ущерб, заявил депутат от молдавского оппозиционного блока "Победа" Вадим Фотеску. Национальное агентство по регулированию в энергетике Молдавии ранее сообщило, что отозвало у "Молдовагаза" лицензию на поставку газа местным потребителям. Эти права к 1 сентября перейдут государственной компании Energocom. Решение принято в связи с обязательствами Кишинева перед ЕС по разделению газовой инфраструктуры в рамках внедрения Третьего энергетического пакета. Лишение "Молдовагаза" лицензии на поставку газа не может рассматриваться иначе как завершающая стадия лишения "Газпрома" принадлежащего ему объекта инвестиций, российская компания продолжит защиту своих законных прав и интересов всеми доступными способами, заявил в четверг "Газпром". Российской компании принадлежат 50% акций "Молдовагаза". "Я расцениваю это (отзыв у "Молдовагаза" лицензии – ред.) как прямой и крайне серьёзный ущерб — не только в экономическом, но и в политическом и репутационном плане… Для Молдовы в целом и для каждого молдаванина будут последствия. Весь мир увидел, что ПДС (правящая партия "Действие и солидарность" - ред.) готова вне закона забирать то, что ей не принадлежит. Инвесторы в любой стране сто раз подумают, прежде чем вкладывать деньги в экономику государства, чей режим так поступает с чужой собственностью. А значит, у нашей республики будет ещё меньше возможностей для развития экономики и улучшения благосостояния жителей", - написал в своем Telegram-канале Фотеску. По его словам, компания с добрым именем гораздо легче и быстрее находит партнёров и договаривается о взаимовыгодных условиях, а в случае затруднений ей делают шаги навстречу. "Именно так строились отношения между Россией и Молдовой до прихода к власти ПДС. Да, не без проблем, но у сторон было желание искать и находить пути решения. Существовал уровень доверия. Действующий режим последовательно разрушал этот фундамент. И вот — завершил своё дело открытым присваиванием чужого. Да, именно так в "Газпроме" расценивают разрушение бизнеса Группы "Молдовагаз", - пояснил депутат. Ранее в "Газпроме" заявили, что правительством Молдавии реализован ряд механизмов, приведших в конечном итоге к принудительной реорганизации Группы "Молдовагаз", фактическому лишению АО "Молдовагаз" права свободно распоряжаться собственными активами и доходами, повышению закупочной цены природного газа, резкому росту тарифов на газ и электроэнергию для потребителей и, как следствие, снижению энергетической безопасности республики. Молдавия переживает сложную энергетическую ситуацию. В декабре 2024 года "Газпром" прекратил поставки газа в республику из-за неурегулированного долга "Молдовагаза". Российская компания оценивает долг в 709 миллионов долларов, в то время как власти Молдавии на основании проведенного в 2023 году аудита предлагают выплатить лишь 8,6 миллиона долларов.
В оппозиции оценили последствия отзыва лицензии у "Молдовагаза"

Депутат Фотеску: отзыв лицензии у "Молдовагаза" принесет репутационный ущерб

© Sputnik / Mihai CarausЛоготип компании "Молдовагаз"
Логотип компании Молдовагаз - РИА Новости, 1920, 08.08.2025
© Sputnik / Mihai Caraus
Логотип компании "Молдовагаз" . Архивное фото
КИШИНЕВ, 8 авг — РИА Новости. Отзыв у "Молдовагаза" лицензии принесет Молдавии экономический и репутационный ущерб, заявил депутат от молдавского оппозиционного блока "Победа" Вадим Фотеску.
Национальное агентство по регулированию в энергетике Молдавии ранее сообщило, что отозвало у "Молдовагаза" лицензию на поставку газа местным потребителям. Эти права к 1 сентября перейдут государственной компании Energocom. Решение принято в связи с обязательствами Кишинева перед ЕС по разделению газовой инфраструктуры в рамках внедрения Третьего энергетического пакета. Лишение "Молдовагаза" лицензии на поставку газа не может рассматриваться иначе как завершающая стадия лишения "Газпрома" принадлежащего ему объекта инвестиций, российская компания продолжит защиту своих законных прав и интересов всеми доступными способами, заявил в четверг "Газпром". Российской компании принадлежат 50% акций "Молдовагаза".
Илан Шор - РИА Новости, 1920, 07.08.2025
В Молдавии проходят обыски у членов оппозиционного блока "Победа"
7 августа, 12:31
"Я расцениваю это (отзыв у "Молдовагаза" лицензии – ред.) как прямой и крайне серьёзный ущерб — не только в экономическом, но и в политическом и репутационном плане… Для Молдовы в целом и для каждого молдаванина будут последствия. Весь мир увидел, что ПДС (правящая партия "Действие и солидарность" - ред.) готова вне закона забирать то, что ей не принадлежит. Инвесторы в любой стране сто раз подумают, прежде чем вкладывать деньги в экономику государства, чей режим так поступает с чужой собственностью. А значит, у нашей республики будет ещё меньше возможностей для развития экономики и улучшения благосостояния жителей", - написал в своем Telegram-канале Фотеску.
По его словам, компания с добрым именем гораздо легче и быстрее находит партнёров и договаривается о взаимовыгодных условиях, а в случае затруднений ей делают шаги навстречу. "Именно так строились отношения между Россией и Молдовой до прихода к власти ПДС. Да, не без проблем, но у сторон было желание искать и находить пути решения. Существовал уровень доверия. Действующий режим последовательно разрушал этот фундамент. И вот — завершил своё дело открытым присваиванием чужого. Да, именно так в "Газпроме" расценивают разрушение бизнеса Группы "Молдовагаз", - пояснил депутат.
Ранее в "Газпроме" заявили, что правительством Молдавии реализован ряд механизмов, приведших в конечном итоге к принудительной реорганизации Группы "Молдовагаз", фактическому лишению АО "Молдовагаз" права свободно распоряжаться собственными активами и доходами, повышению закупочной цены природного газа, резкому росту тарифов на газ и электроэнергию для потребителей и, как следствие, снижению энергетической безопасности республики.
Молдавия переживает сложную энергетическую ситуацию. В декабре 2024 года "Газпром" прекратил поставки газа в республику из-за неурегулированного долга "Молдовагаза". Российская компания оценивает долг в 709 миллионов долларов, в то время как власти Молдавии на основании проведенного в 2023 году аудита предлагают выплатить лишь 8,6 миллиона долларов.
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 06.08.2025
Захарова рассказала, для чего Западу нужна Молдавия
6 августа, 10:11
 
