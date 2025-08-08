Рейтинг@Mail.ru
Адвокаты Мочальникова попросили для него условный срок
03:56 08.08.2025
Адвокаты Мочальникова попросили для него условный срок
Адвокаты Мочальникова попросили для него условный срок - РИА Новости, 08.08.2025
Адвокаты Мочальникова попросили для него условный срок
Адвокаты бывшего замминистра энергетики РФ Сергея Мочальникова попросили суд апелляционной инстанции назначить ему условный срок вместо 1,5 года реального... РИА Новости, 08.08.2025
происшествия
россия
москва
сергей мочальников (директор департамента внешнеэкономического сотрудничества и развития топливных рынков министерства энергетики россии)
михаил мишустин
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Адвокаты бывшего замминистра энергетики РФ Сергея Мочальникова попросили суд апелляционной инстанции назначить ему условный срок вместо 1,5 года реального лишения свободы в колонии-поселении за злоупотребление полномочиями, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. Ранее Мочальников полностью признал вину, его дело было рассмотрено в особом порядке Мещанским районным судом Москвы. Согласно документам, защита настаивала на изменении приговора суда и попросила назначить Мочальникову наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 6 месяцев с применением положений статьи 73 УК РФ, что предусматривает условное осуждение, с испытательным сроком на один год. Ранее сообщалось, что МВД России было возбуждено уголовное дело по факту хищения бюджетных средств при реализации мероприятий по реструктуризации угольной промышленности. В правоохранительных органах сообщили РИА Новости, что был задержан замминистра энергетики РФ Сергей Мочальников. Позднее премьер-министр России Михаил Мишустин освободил Мочальникова от должности по его просьбе.
происшествия, россия, москва, сергей мочальников (директор департамента внешнеэкономического сотрудничества и развития топливных рынков министерства энергетики россии), михаил мишустин
Происшествия, Россия, Москва, Сергей Мочальников (директор департамента внешнеэкономического сотрудничества и развития топливных рынков министерства энергетики России), Михаил Мишустин
Адвокаты Мочальникова попросили для него условный срок

Защита экс-замминистра Мочальникова просит заменить реальный срок на условный

МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Адвокаты бывшего замминистра энергетики РФ Сергея Мочальникова попросили суд апелляционной инстанции назначить ему условный срок вместо 1,5 года реального лишения свободы в колонии-поселении за злоупотребление полномочиями, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Ранее Мочальников полностью признал вину, его дело было рассмотрено в особом порядке Мещанским районным судом Москвы.
Согласно документам, защита настаивала на изменении приговора суда и попросила назначить Мочальникову наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 6 месяцев с применением положений статьи 73 УК РФ, что предусматривает условное осуждение, с испытательным сроком на один год.
Ранее сообщалось, что МВД России было возбуждено уголовное дело по факту хищения бюджетных средств при реализации мероприятий по реструктуризации угольной промышленности. В правоохранительных органах сообщили РИА Новости, что был задержан замминистра энергетики РФ Сергей Мочальников. Позднее премьер-министр России Михаил Мишустин освободил Мочальникова от должности по его просьбе.
