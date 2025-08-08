https://ria.ru/20250808/mochalnikov-2034055361.html
Адвокаты Мочальникова попросили для него условный срок
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Адвокаты бывшего замминистра энергетики РФ Сергея Мочальникова попросили суд апелляционной инстанции назначить ему условный срок вместо 1,5 года реального лишения свободы в колонии-поселении за злоупотребление полномочиями, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. Ранее Мочальников полностью признал вину, его дело было рассмотрено в особом порядке Мещанским районным судом Москвы. Согласно документам, защита настаивала на изменении приговора суда и попросила назначить Мочальникову наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 6 месяцев с применением положений статьи 73 УК РФ, что предусматривает условное осуждение, с испытательным сроком на один год. Ранее сообщалось, что МВД России было возбуждено уголовное дело по факту хищения бюджетных средств при реализации мероприятий по реструктуризации угольной промышленности. В правоохранительных органах сообщили РИА Новости, что был задержан замминистра энергетики РФ Сергей Мочальников. Позднее премьер-министр России Михаил Мишустин освободил Мочальникова от должности по его просьбе.
