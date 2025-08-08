https://ria.ru/20250808/mochalnikov-2034055361.html

Адвокаты Мочальникова попросили для него условный срок

Адвокаты Мочальникова попросили для него условный срок - РИА Новости, 08.08.2025

Адвокаты Мочальникова попросили для него условный срок

Адвокаты бывшего замминистра энергетики РФ Сергея Мочальникова попросили суд апелляционной инстанции назначить ему условный срок вместо 1,5 года реального... РИА Новости, 08.08.2025

2025-08-08T03:56:00+03:00

2025-08-08T03:56:00+03:00

2025-08-08T03:56:00+03:00

происшествия

россия

москва

сергей мочальников (директор департамента внешнеэкономического сотрудничества и развития топливных рынков министерства энергетики россии)

михаил мишустин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/19/1980026768_0:0:953:536_1920x0_80_0_0_bff165eec79270b142c537f9c04586f4.jpg

МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Адвокаты бывшего замминистра энергетики РФ Сергея Мочальникова попросили суд апелляционной инстанции назначить ему условный срок вместо 1,5 года реального лишения свободы в колонии-поселении за злоупотребление полномочиями, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. Ранее Мочальников полностью признал вину, его дело было рассмотрено в особом порядке Мещанским районным судом Москвы. Согласно документам, защита настаивала на изменении приговора суда и попросила назначить Мочальникову наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 6 месяцев с применением положений статьи 73 УК РФ, что предусматривает условное осуждение, с испытательным сроком на один год. Ранее сообщалось, что МВД России было возбуждено уголовное дело по факту хищения бюджетных средств при реализации мероприятий по реструктуризации угольной промышленности. В правоохранительных органах сообщили РИА Новости, что был задержан замминистра энергетики РФ Сергей Мочальников. Позднее премьер-министр России Михаил Мишустин освободил Мочальникова от должности по его просьбе.

https://ria.ru/20250725/nikolaev-2031434051.html

https://ria.ru/20250510/urlashov-2016158461.html

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, россия, москва, сергей мочальников (директор департамента внешнеэкономического сотрудничества и развития топливных рынков министерства энергетики россии), михаил мишустин