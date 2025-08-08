https://ria.ru/20250808/mkad-2034202626.html
На внешней стороне МКАД столкнулись несколько машин
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Пять машин столкнулись на внешней стороне 49-го километра МКАД в Москве, движение затруднено на три километра, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. "На 49-м километре внешней стороны МКАД произошло ДТП с участием пяти транспортных средств. На месте работают оперативные службы города… Движение затруднено на 3 километра", - говорится в сообщении. Отмечается, что обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.
