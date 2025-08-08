Рейтинг@Mail.ru
На внешней стороне МКАД столкнулись несколько машин
17:11 08.08.2025
На внешней стороне МКАД столкнулись несколько машин
На внешней стороне МКАД столкнулись несколько машин
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Пять машин столкнулись на внешней стороне 49-го километра МКАД в Москве, движение затруднено на три километра, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. "На 49-м километре внешней стороны МКАД произошло ДТП с участием пяти транспортных средств. На месте работают оперативные службы города… Движение затруднено на 3 километра", - говорится в сообщении. Отмечается, что обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.
2025
происшествия, москва, мкад
Происшествия, Москва, МКАД
На внешней стороне 49-го километра МКАД столкнулись пять машин

МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Пять машин столкнулись на внешней стороне 49-го километра МКАД в Москве, движение затруднено на три километра, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
"На 49-м километре внешней стороны МКАД произошло ДТП с участием пяти транспортных средств. На месте работают оперативные службы города… Движение затруднено на 3 километра", - говорится в сообщении.
Отмечается, что обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.
