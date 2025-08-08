Минпромторг выделит средства на поддержку автокредитования

Рейтинг@Mail.ru
14:12 08.08.2025
экономика
россия
самарская область
антон алиханов
вячеслав федорищев
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
автоваз
ТОЛЬЯТТИ, 8 авг - РИА Новости. Минпромторг РФ планирует дополнительно направить порядка 10 миллиардов рублей на поддержку льготного автокредитования, сообщил глава Минпромторга России Антон Алиханов на встрече с губернатором Самарской области Вячеславом Федорищевым. "Очень важно, что Центральный банк сейчас снижает ставку, и мы надеемся на оживление автокредитования, потому что это ключевая сейчас задача - поддержать автокредитование. Мы внутри себя даже приняли решение: дополнительно профинансируем меры поддержки, связанные как раз с льготным кредитованием, порядка 10 миллиардов рублей изыщем для того, чтобы дополнительно льготное автокредитование поддержать", - сказал Алиханов. Глава Минпромторга выразил надежду, что это поможет "АвтоВАЗу" и другим российским автопроизводителям. Программа льготного автокредитования предусматривает скидку от стоимости электромобиля в размере 35%, но не более 925 тысяч рублей, от стоимости автомобиля с ДВС - 20%, а для жителей Дальневосточного федерального округа - 25%. Программа действует для медицинских работников, работников сферы образования, участников СВО и членов их семей, инвалидов, а также распространяется на семьи с детьми, приобретающие автомобиль в регионах ДФО. В мае Минпромторг РФ расширил ее подпрограммой "Семейный автомобиль". Дополнительно к уже действующим категориям граждан с 13 мая текущего года приобрести отечественный автомобиль на более выгодных условиях со скидкой в 10% могут семьи по всей РФ, имеющие двух и более детей. Также предусмотрены особые условия на приобретение автомобилей с ручным управлением – скидка на такие транспортные средства для участников СВО, получивших ранения в зоне боевых действий, составляет 40%. Федеральным бюджетом в 2025 году предусмотрено финансирование программы льготного автокредитования в объеме свыше 36 миллиардов рублей, а льготного лизинга - 27 миллиардов.
экономика, россия, самарская область, антон алиханов, вячеслав федорищев, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), автоваз
Экономика, Россия, Самарская область, Антон Алиханов, Вячеслав Федорищев, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), АвтоВАЗ
Министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов
© Фото : Минпромторг
ТОЛЬЯТТИ, 8 авг - РИА Новости. Минпромторг РФ планирует дополнительно направить порядка 10 миллиардов рублей на поддержку льготного автокредитования, сообщил глава Минпромторга России Антон Алиханов на встрече с губернатором Самарской области Вячеславом Федорищевым.
"Очень важно, что Центральный банк сейчас снижает ставку, и мы надеемся на оживление автокредитования, потому что это ключевая сейчас задача - поддержать автокредитование. Мы внутри себя даже приняли решение: дополнительно профинансируем меры поддержки, связанные как раз с льготным кредитованием, порядка 10 миллиардов рублей изыщем для того, чтобы дополнительно льготное автокредитование поддержать", - сказал Алиханов.
Глава Минпромторга выразил надежду, что это поможет "АвтоВАЗу" и другим российским автопроизводителям.
Программа льготного автокредитования предусматривает скидку от стоимости электромобиля в размере 35%, но не более 925 тысяч рублей, от стоимости автомобиля с ДВС - 20%, а для жителей Дальневосточного федерального округа - 25%. Программа действует для медицинских работников, работников сферы образования, участников СВО и членов их семей, инвалидов, а также распространяется на семьи с детьми, приобретающие автомобиль в регионах ДФО.
В мае Минпромторг РФ расширил ее подпрограммой "Семейный автомобиль". Дополнительно к уже действующим категориям граждан с 13 мая текущего года приобрести отечественный автомобиль на более выгодных условиях со скидкой в 10% могут семьи по всей РФ, имеющие двух и более детей.
Также предусмотрены особые условия на приобретение автомобилей с ручным управлением – скидка на такие транспортные средства для участников СВО, получивших ранения в зоне боевых действий, составляет 40%.
Федеральным бюджетом в 2025 году предусмотрено финансирование программы льготного автокредитования в объеме свыше 36 миллиардов рублей, а льготного лизинга - 27 миллиардов.
