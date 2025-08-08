Рейтинг@Mail.ru
Минобороны Украины расширило программу по привлечению молодежи в ВСУ
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
14:19 08.08.2025
Минобороны Украины расширило программу по привлечению молодежи в ВСУ
Министерство обороны Украины заявило о расширении программы по привлечению молодежи в возрасте от 18 до 24 лет в ряды ВСУ по контракту, теперь будут набирать и...
специальная военная операция на украине
украина
сша
владимир зеленский
джейк салливан
вооруженные силы украины
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Министерство обороны Украины заявило о расширении программы по привлечению молодежи в возрасте от 18 до 24 лет в ряды ВСУ по контракту, теперь будут набирать и операторов дронов. "Расширение "контракта 18-24": новые возможности для операторов беспилотных систем. Служба на должностях рядового состава в ВСУ, Национальной гвардии и госпогранслужбы. Срок подготовки увеличен до 4 месяцев", - говорится в сообщении, опубликованном в пятницу в Telegram-канале министерства. Уточняется, что контракт на должности операторов дронов будет заключаться сроком на два года, при этом обязательным условием является непосредственное участие в боевых действиях не менее 12 месяцев. Отмечается, что украинцы в возрасте до 25 лет смогут претендовать на единовременную помощь в миллион гривен (24 тысячи долларов). Ранее Владимир Зеленский объявил, что планирует привлечь молодежь в возрасте 18-25 лет в ВСУ, предложив им особый контракт: за год службы - 24 тысячи долларов, поступление в вуз без экзаменов и ипотеку под 0%. Следом министерство обороны Украины рассказало о запуске проекта по набору в ВСУ по контракту добровольцев в возрасте от 18 до 25 лет. Командир одной из бригад ВСУ Шамиль Крутков 12 апреля сказал, что Украине придется начать принудительную мобилизацию 18-летних юношей, поскольку не хватит добровольцев и принудительно мобилизованных, которых, согласно действующим нормам украинского законодательства, набирают с 25 лет. Весной 2024 года Зеленский подписал закон, которым мобилизационный возраст на Украине был снижен с 27 до 25 лет. Позднее бывший советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан утверждал, что властям Украины предстоит принять решение о снижении возраста мобилизации до 18 лет.
украина
сша
украина, сша, владимир зеленский, джейк салливан, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Украина, США, Владимир Зеленский, Джейк Салливан, Вооруженные силы Украины
CC BY 2.0 / Міністерство оборони України / Десантно-штурмові військаВоеннослужащие Украины
Военнослужащие Украины
Военнослужащие Украины. Архивное фото
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Министерство обороны Украины заявило о расширении программы по привлечению молодежи в возрасте от 18 до 24 лет в ряды ВСУ по контракту, теперь будут набирать и операторов дронов.
"Расширение "контракта 18-24": новые возможности для операторов беспилотных систем. Служба на должностях рядового состава в ВСУ, Национальной гвардии и госпогранслужбы. Срок подготовки увеличен до 4 месяцев", - говорится в сообщении, опубликованном в пятницу в Telegram-канале министерства.
Украинские военные
Жительница Херсона рассказала о бегстве молодежи с Украины
19 июня, 02:32
Уточняется, что контракт на должности операторов дронов будет заключаться сроком на два года, при этом обязательным условием является непосредственное участие в боевых действиях не менее 12 месяцев. Отмечается, что украинцы в возрасте до 25 лет смогут претендовать на единовременную помощь в миллион гривен (24 тысячи долларов).
Ранее Владимир Зеленский объявил, что планирует привлечь молодежь в возрасте 18-25 лет в ВСУ, предложив им особый контракт: за год службы - 24 тысячи долларов, поступление в вуз без экзаменов и ипотеку под 0%. Следом министерство обороны Украины рассказало о запуске проекта по набору в ВСУ по контракту добровольцев в возрасте от 18 до 25 лет. Командир одной из бригад ВСУ Шамиль Крутков 12 апреля сказал, что Украине придется начать принудительную мобилизацию 18-летних юношей, поскольку не хватит добровольцев и принудительно мобилизованных, которых, согласно действующим нормам украинского законодательства, набирают с 25 лет.
Весной 2024 года Зеленский подписал закон, которым мобилизационный возраст на Украине был снижен с 27 до 25 лет. Позднее бывший советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан утверждал, что властям Украины предстоит принять решение о снижении возраста мобилизации до 18 лет.
Украинские военные
Украине придется принудительно мобилизовать 18-летних, считают в ВСУ
12 апреля, 11:15
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаСШАВладимир ЗеленскийДжейк СалливанВооруженные силы Украины
 
 
