Минобороны Украины расширило программу по привлечению молодежи в ВСУ
Минобороны Украины объявило о расширении программы по привлечению молодежи в ВСУ
Военнослужащие Украины. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Министерство обороны Украины заявило о расширении программы по привлечению молодежи в возрасте от 18 до 24 лет в ряды ВСУ по контракту, теперь будут набирать и операторов дронов.
"Расширение "контракта 18-24": новые возможности для операторов беспилотных систем. Служба на должностях рядового состава в ВСУ, Национальной гвардии и госпогранслужбы. Срок подготовки увеличен до 4 месяцев", - говорится в сообщении, опубликованном в пятницу в Telegram-канале министерства.
Уточняется, что контракт на должности операторов дронов будет заключаться сроком на два года, при этом обязательным условием является непосредственное участие в боевых действиях не менее 12 месяцев. Отмечается, что украинцы в возрасте до 25 лет смогут претендовать на единовременную помощь в миллион гривен (24 тысячи долларов).
Ранее Владимир Зеленский объявил, что планирует привлечь молодежь в возрасте 18-25 лет в ВСУ, предложив им особый контракт: за год службы - 24 тысячи долларов, поступление в вуз без экзаменов и ипотеку под 0%. Следом министерство обороны Украины рассказало о запуске проекта по набору в ВСУ по контракту добровольцев в возрасте от 18 до 25 лет. Командир одной из бригад ВСУ Шамиль Крутков 12 апреля сказал, что Украине придется начать принудительную мобилизацию 18-летних юношей, поскольку не хватит добровольцев и принудительно мобилизованных, которых, согласно действующим нормам украинского законодательства, набирают с 25 лет.
Весной 2024 года Зеленский подписал закон, которым мобилизационный возраст на Украине был снижен с 27 до 25 лет. Позднее бывший советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан утверждал, что властям Украины предстоит принять решение о снижении возраста мобилизации до 18 лет.