Министр транспорта Новгородской области обжаловал арест - РИА Новости, 08.08.2025
10:23 08.08.2025
Министр транспорта Новгородской области обжаловал арест
происшествия
новгородская область
москва
московский городской суд
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Министр транспорта и дорожного хозяйства Новгородской области Константин Куранов обжаловал свой арест по обвинению в получении особо крупной взятки, сообщили РИА Новости в Басманном суде Москвы. "В суде зарегистрирована апелляционная жалоба", - сказали в суде. Дата ее рассмотрения в Мосгорсуде пока не назначена. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет со штрафом в размере до семидесятикратной суммы взятки. Вместе с ним по делу проходит заместитель председателя правительства Новгородской области Станислав Шульцев, он также был арестован по обвинению в получении особо крупной взятки.
происшествия, новгородская область, москва, московский городской суд
Происшествия, Новгородская область, Москва, Московский городской суд
© Фото: предоставлено пресс-службой правительства Новгородской областиМинистр транспорта и дорожного хозяйства Новгородской области Константин Куранов
© Фото: предоставлено пресс-службой правительства Новгородской области
Министр транспорта и дорожного хозяйства Новгородской области Константин Куранов. Архивное фото
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Министр транспорта и дорожного хозяйства Новгородской области Константин Куранов обжаловал свой арест по обвинению в получении особо крупной взятки, сообщили РИА Новости в Басманном суде Москвы.
"В суде зарегистрирована апелляционная жалоба", - сказали в суде.
Дата ее рассмотрения в Мосгорсуде пока не назначена.
Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет со штрафом в размере до семидесятикратной суммы взятки.
Вместе с ним по делу проходит заместитель председателя правительства Новгородской области Станислав Шульцев, он также был арестован по обвинению в получении особо крупной взятки.
Зампред правительства Новгородской области Шульцев в московском суде - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
В Москве арестовали зампреда правительства Новгородской области
18 июля, 10:00
 
Заголовок открываемого материала