Министр транспорта Новгородской области обжаловал арест
Министр транспорта Новгородской области обжаловал арест
2025-08-08T10:23:00+03:00
происшествия
новгородская область
москва
московский городской суд
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Министр транспорта и дорожного хозяйства Новгородской области Константин Куранов обжаловал свой арест по обвинению в получении особо крупной взятки, сообщили РИА Новости в Басманном суде Москвы. "В суде зарегистрирована апелляционная жалоба", - сказали в суде. Дата ее рассмотрения в Мосгорсуде пока не назначена. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет со штрафом в размере до семидесятикратной суммы взятки. Вместе с ним по делу проходит заместитель председателя правительства Новгородской области Станислав Шульцев, он также был арестован по обвинению в получении особо крупной взятки.
