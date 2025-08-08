https://ria.ru/20250808/ministr-2034088579.html

Министр транспорта Новгородской области обжаловал арест

Министр транспорта Новгородской области обжаловал арест - РИА Новости, 08.08.2025

Министр транспорта Новгородской области обжаловал арест

Министр транспорта и дорожного хозяйства Новгородской области Константин Куранов обжаловал свой арест по обвинению в получении особо крупной взятки, сообщили... РИА Новости, 08.08.2025

2025-08-08T10:23:00+03:00

2025-08-08T10:23:00+03:00

2025-08-08T10:23:00+03:00

происшествия

новгородская область

москва

московский городской суд

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/15/1917357902_0:0:1501:845_1920x0_80_0_0_a6552603a260166dbab62052b707436c.jpg

МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Министр транспорта и дорожного хозяйства Новгородской области Константин Куранов обжаловал свой арест по обвинению в получении особо крупной взятки, сообщили РИА Новости в Басманном суде Москвы. "В суде зарегистрирована апелляционная жалоба", - сказали в суде. Дата ее рассмотрения в Мосгорсуде пока не назначена. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет со штрафом в размере до семидесятикратной суммы взятки. Вместе с ним по делу проходит заместитель председателя правительства Новгородской области Станислав Шульцев, он также был арестован по обвинению в получении особо крупной взятки.

https://ria.ru/20250718/shultsev-2029859762.html

новгородская область

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, новгородская область, москва, московский городской суд