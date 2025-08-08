https://ria.ru/20250808/migrant-2034080815.html

В Москве поймали радикалов, вербовавших мигрантов в "Хизб ут-Тахрир"*

МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Двое радикалов, которых координировали из Евросоюза, задержаны за вербовку мигрантов в деятельность террористической группировки, сообщила РИА Новости официальный представитель СК РФ Светлана Петренко. По версии следствия, фигуранты, являясь убежденными сторонниками террористической организации, вели в Москве пропагандистскую деятельность и вербовали мигрантов в ее ряды. Как сообщили РИА Новости в правоохранительных органах, речь идет о террористической организации "Хизб ут-Тахрир"*. "Радикалы осуществляли противоправную деятельность при координации идеологов МТО, находящихся на территории стран Евросоюза", - сказала Петренко. Она добавила, что задержаны двое иностранцев 1986 и 1987 годов рождения. Их обвинили по статье "Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации" и арестовали. По словам представителя СК РФ, дома у обвиняемых нашли и изъяли запрещенные в России пропагандистские материалы международной террористической организации (МТО), средства связи, электронные носители информации, содержащие сведения о формах и методах организации и использовавшиеся ими в противоправной деятельности. "Партия исламского освобождения" ("Хизб ут-Тахрир аль-Ислами")* в ряде стран, в том числе России, признана террористической. Цель организации — устранение немусульманских правительств и установление исламского правления во всемирном масштабе путем создания "всемирного исламского халифата". Членов "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"* чаще всего задерживают в различных российских регионах, преимущественно в крупных городах Центральной России, Поволжья и Сибири, а также в Крыму.* Запрещенная в России террористическая организация.

