МИД оценил перспективы диалога Абхазии и Южной Осетии с Грузией
МИД оценил перспективы диалога Абхазии и Южной Осетии с Грузией - РИА Новости, 08.08.2025
МИД оценил перспективы диалога Абхазии и Южной Осетии с Грузией
Диалог Абхазии и Южной Осетии с Грузией может продвинуться на фоне признания Тбилиси факта агрессии против Цхинвала, заявила официальный представитель МИД Мария
МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Диалог Абхазии и Южной Осетии с Грузией может продвинуться на фоне признания Тбилиси факта агрессии против Цхинвала, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова."Есть возможность рассчитывать на продвижение вперед на переговорах в рамках МДЗ на фоне звучащих в последний год публичных признаний грузинскими властями факта предпринятой Михаилом Саакашвили агрессии против Южной Осетии, а также заявлений о необходимости примирения с абхазами и югоосетинами. Важно, чтобы эти откровения грузинского руководства стали определяющими в подходах Тбилиси к выстраиванию отношений с Сухумом и Цхинвалом, а также трансформировались в конкретные практические дела", — написала она в комментарии по случаю годовщины августовских событий 2008 года на Кавказе.По ее словам, среди первоочередных задач переговорного процесса остается заключение юридически обязывающего соглашения о неприменении Грузией силы против Абхазии и Южной Осетии."Стабилизации же обстановки в приграничных районах трех государств будет способствовать начало делимитации грузино-абхазской и грузино-югоосетинской границ с их последующей демаркацией", — подчеркнула дипломат.Россия готова содействовать этим процессам, добавила Захарова.Нападение на Южную ОсетиюВ ночь на 8 августа 2008 года Грузия обстреляла Южную Осетию из установок залпового огня "Град". Затем ее войска атаковали республику, приведя к разрушениям в Цхинвале.Москва, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли российское гражданство, ввела в республику войска и после пяти дней боевых действий вытеснила оттуда грузинских военных.Двадцать шестого августа того же года Москва признала суверенитет Южной Осетии и Абхазии. Россия не раз заявляла, что это отражает существующие реалии и не подлежит пересмотру.Cо своей стороны, Грузия по-прежнему не признает Абхазию и Южную Осетию, считая их своими регионами.
