Рейтинг@Mail.ru
Turkish Airlines загрузила не весь багаж на рейсах из Антальи в Москву - РИА Новости, 08.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:29 08.08.2025 (обновлено: 10:58 08.08.2025)
https://ria.ru/20250808/mesto-2034089734.html
Turkish Airlines загрузила не весь багаж на рейсах из Антальи в Москву
Turkish Airlines загрузила не весь багаж на рейсах из Антальи в Москву - РИА Новости, 08.08.2025
Turkish Airlines загрузила не весь багаж на рейсах из Антальи в Москву
Авиакомпания Turkish Airlines не загрузила почти 300 мест багажа на четырех рейсах из Антальи, которые в пятницу прибывают в Москву, сообщил аэропорт "Внуково". РИА Новости, 08.08.2025
2025-08-08T10:29:00+03:00
2025-08-08T10:58:00+03:00
анталья (провинция)
turkish airlines
москва
россия
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/08/2015845470_0:333:3048:2048_1920x0_80_0_0_546d1681ebb4fda80d9716dd6dfcfe10.jpg
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Авиакомпания Turkish Airlines не загрузила почти 300 мест багажа на четырех рейсах из Антальи, которые в пятницу прибывают в Москву, сообщил аэропорт "Внуково"."Информация для пассажиров, прибывающих 8 августа рейсами из Антальи. Уважаемые пассажиры рейсов авиакомпании Turkish Airlines! К сожалению, на рейсы: TK 3152 (ВПО 11.32) - не загружено 99 мест багажа, TK 3140 (ВПО 12.05) - не загружено 101 место багажа, TK 1231 (ВПО 12.11) - не загружено 14 мест багажа, TK 3024 (ВПО 12.56) - не загружено 60 мест багажа", - говорится в сообщении в Telegram-канале "Внуково".Авиагавань добавила, что Turkish Airlines приносит извинения за доставленные неудобства, авиакомпания делает все возможное, чтобы доставить багаж как можно скорее. Сведения о времени прибытия досылочного рейса и месте получения багажа разместят на табло информации в зоне выдачи багажа, их озвучат сотрудники "Внуково", уточнил аэропорт.Пассажирам для получения багажа при себе необходимо иметь документы, удостоверяющие личность, посадочный талон и багажную бирку, отметил "Внуково".Turkish Airlines уже не в первый раз задерживает доставку багажа, при этом заместитель российского министра транспорта Владимир Потешкин 1 августа заявил, что Минтранс РФ не планирует ограничивать полеты авиакомпании в Российскую Федерацию или принимать другие жесткие меры в отношении организации. Росавиация в начале июля объявила, что продолжает работать с авиаперевозчиком и обсуждать его подход к доставке багажа в Россию.
https://ria.ru/20250803/bagazh-2033149243.html
https://ria.ru/20250722/bagazh-2030608356.html
анталья (провинция)
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/08/2015845470_317:0:3048:2048_1920x0_80_0_0_071f251341093b40b8268b09494382fe.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
анталья (провинция), turkish airlines, москва, россия, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), происшествия
Анталья (провинция), Turkish Airlines, Москва, Россия, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Происшествия
Turkish Airlines загрузила не весь багаж на рейсах из Антальи в Москву

Turkish Airlines не загрузила почти 300 мест багажа на рейсах в Москву

© AP Photo / Lefteris PitarakisСамолеты Turkish Airlines
Самолеты Turkish Airlines - РИА Новости, 1920, 08.08.2025
© AP Photo / Lefteris Pitarakis
Самолеты Turkish Airlines. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Авиакомпания Turkish Airlines не загрузила почти 300 мест багажа на четырех рейсах из Антальи, которые в пятницу прибывают в Москву, сообщил аэропорт "Внуково".
"Информация для пассажиров, прибывающих 8 августа рейсами из Антальи. Уважаемые пассажиры рейсов авиакомпании Turkish Airlines! К сожалению, на рейсы: TK 3152 (ВПО 11.32) - не загружено 99 мест багажа, TK 3140 (ВПО 12.05) - не загружено 101 место багажа, TK 1231 (ВПО 12.11) - не загружено 14 мест багажа, TK 3024 (ВПО 12.56) - не загружено 60 мест багажа", - говорится в сообщении в Telegram-канале "Внуково".
Самолеты авиакомпании Turkish Airlines - РИА Новости, 1920, 03.08.2025
Turkish Airlines снова задерживает багаж пассажиров на рейсах в Россию
3 августа, 23:39
Авиагавань добавила, что Turkish Airlines приносит извинения за доставленные неудобства, авиакомпания делает все возможное, чтобы доставить багаж как можно скорее. Сведения о времени прибытия досылочного рейса и месте получения багажа разместят на табло информации в зоне выдачи багажа, их озвучат сотрудники "Внуково", уточнил аэропорт.
Пассажирам для получения багажа при себе необходимо иметь документы, удостоверяющие личность, посадочный талон и багажную бирку, отметил "Внуково".
Turkish Airlines уже не в первый раз задерживает доставку багажа, при этом заместитель российского министра транспорта Владимир Потешкин 1 августа заявил, что Минтранс РФ не планирует ограничивать полеты авиакомпании в Российскую Федерацию или принимать другие жесткие меры в отношении организации. Росавиация в начале июля объявила, что продолжает работать с авиаперевозчиком и обсуждать его подход к доставке багажа в Россию.
Аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
В Петербурге проверят, почему пассажиры рейса из Турции остались без багажа
22 июля, 13:48
 
Анталья (провинция)Turkish AirlinesМоскваРоссияФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Происшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала