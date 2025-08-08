https://ria.ru/20250808/mesto-2034089734.html

Turkish Airlines загрузила не весь багаж на рейсах из Антальи в Москву

Turkish Airlines загрузила не весь багаж на рейсах из Антальи в Москву - РИА Новости, 08.08.2025

Turkish Airlines загрузила не весь багаж на рейсах из Антальи в Москву

Авиакомпания Turkish Airlines не загрузила почти 300 мест багажа на четырех рейсах из Антальи, которые в пятницу прибывают в Москву, сообщил аэропорт "Внуково". РИА Новости, 08.08.2025

МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Авиакомпания Turkish Airlines не загрузила почти 300 мест багажа на четырех рейсах из Антальи, которые в пятницу прибывают в Москву, сообщил аэропорт "Внуково"."Информация для пассажиров, прибывающих 8 августа рейсами из Антальи. Уважаемые пассажиры рейсов авиакомпании Turkish Airlines! К сожалению, на рейсы: TK 3152 (ВПО 11.32) - не загружено 99 мест багажа, TK 3140 (ВПО 12.05) - не загружено 101 место багажа, TK 1231 (ВПО 12.11) - не загружено 14 мест багажа, TK 3024 (ВПО 12.56) - не загружено 60 мест багажа", - говорится в сообщении в Telegram-канале "Внуково".Авиагавань добавила, что Turkish Airlines приносит извинения за доставленные неудобства, авиакомпания делает все возможное, чтобы доставить багаж как можно скорее. Сведения о времени прибытия досылочного рейса и месте получения багажа разместят на табло информации в зоне выдачи багажа, их озвучат сотрудники "Внуково", уточнил аэропорт.Пассажирам для получения багажа при себе необходимо иметь документы, удостоверяющие личность, посадочный талон и багажную бирку, отметил "Внуково".Turkish Airlines уже не в первый раз задерживает доставку багажа, при этом заместитель российского министра транспорта Владимир Потешкин 1 августа заявил, что Минтранс РФ не планирует ограничивать полеты авиакомпании в Российскую Федерацию или принимать другие жесткие меры в отношении организации. Росавиация в начале июля объявила, что продолжает работать с авиаперевозчиком и обсуждать его подход к доставке багажа в Россию.

