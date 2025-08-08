https://ria.ru/20250808/meksika-2034231709.html

Президент Мексики отвергла возможность ударов США по наркокартелям

Президент Мексики отвергла возможность ударов США по наркокартелям

в мире

сша

мексика

латинская америка

клаудия шейнбаум

дональд трамп

министерство обороны сша

наркотики

МЕХИКО, 8 авг - РИА Новости. Возможные военные операции США против латиноамериканских наркокартелей не затронут территорию Мексики, заявила президент страны Клаудия Шейнбаум. "Это не имеет отношения к мексиканской территории. Это касается их страны, не нашей территории", - подчеркнула Шейнбаум, отвечая на вопрос журналиста о возможном участии американских военных в борьбе с наркокартелями. Ранее газета New York Times сообщила, что экс-президент США Дональд Трамп подписал секретную директиву о подготовке Пентагоном операций против наркокартелей в Латинской Америке. Документ, по данным издания, предусматривает применение военной силы за пределами США. Шейнбаум категорически отвергла возможность военного вмешательства США в Мексику. По её словам, позиция Мехико была чётко и неоднократно озвучена в телефонных переговорах с Вашингтоном. "Мы ясно дали понять, что это неприемлемо, не предусмотрено ни одним соглашением и никогда не обсуждалось как возможный вариант. Когда это поднималось, мы всегда отвечали: "нет". Мы готовы сотрудничать иными способами, но не так", - подчеркнула глава государства.

