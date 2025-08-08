Рейтинг@Mail.ru
Евгений Матушкин принял участие в акции "Собери ребенка в школу"
Тамбовская область
 
16:21 08.08.2025
Евгений Матушкин принял участие в акции "Собери ребенка в школу"
Евгений Матушкин принял участие в акции "Собери ребенка в школу"
тамбовская область
евгений матушкин (глава тамбовской облдумы)
тамбовская область
тамбовская областная дума
мичуринск
МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Председатель Тамбовской областной думы Евгений Матушкин принял участие в ежегодной федеральной акции "Собери ребенка в школу", сообщает пресс-служба областного парламента. В Мичуринске в Тамбовской области он вручил канцелярские наборы ребятам-первоклашкам из многодетных и малообеспеченных семей. Дети были рады подаркам. И для их родителей внимание и поддержка имеет большое значение, особенно перед началом учебного года, когда нужно подготовить к школе сразу нескольких детей. "В больших семьях много радости, но и забот хватает. В преддверии 1 сентября важно сделать так, чтобы дети, особенно будущие первоклассники, почувствовали значимость этого праздника, пошли в школу подготовленными, с хорошим настроем и желанием учиться. Как приятно было видеть сегодня радостные глаза ребятишек!" — приводит пресс-служба слова Матушкина. Он добавил, что благодаря акции "Собери ребенка в школу", которая проводится уже много лет, адресную помощь получают семьи участников специальной военной операции, многодетные и малообеспеченные семьи. Традиционно в акции принимают участие депутаты регионального парламента. Однако внести свой вклад, оказать поддержку семьям и подарить детям праздник может каждый желающий, заключил Матушкин.
евгений матушкин (глава тамбовской облдумы), тамбовская область, тамбовская областная дума, мичуринск
Тамбовская область, Евгений Матушкин (глава Тамбовской облдумы), Тамбовская область, Тамбовская областная Дума, Мичуринск
МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Председатель Тамбовской областной думы Евгений Матушкин принял участие в ежегодной федеральной акции "Собери ребенка в школу", сообщает пресс-служба областного парламента.
В Мичуринске в Тамбовской области он вручил канцелярские наборы ребятам-первоклашкам из многодетных и малообеспеченных семей. Дети были рады подаркам. И для их родителей внимание и поддержка имеет большое значение, особенно перед началом учебного года, когда нужно подготовить к школе сразу нескольких детей.
"В больших семьях много радости, но и забот хватает. В преддверии 1 сентября важно сделать так, чтобы дети, особенно будущие первоклассники, почувствовали значимость этого праздника, пошли в школу подготовленными, с хорошим настроем и желанием учиться. Как приятно было видеть сегодня радостные глаза ребятишек!" — приводит пресс-служба слова Матушкина.
Он добавил, что благодаря акции "Собери ребенка в школу", которая проводится уже много лет, адресную помощь получают семьи участников специальной военной операции, многодетные и малообеспеченные семьи. Традиционно в акции принимают участие депутаты регионального парламента. Однако внести свой вклад, оказать поддержку семьям и подарить детям праздник может каждый желающий, заключил Матушкин.
Депутат Тамбовской областной Думы Евгений Матушкин - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
Евгений Матушкин рассказал о принятых во время весенней сессии законах
30 июля, 17:34
 
Тамбовская областьЕвгений Матушкин (глава Тамбовской облдумы)Тамбовская областьТамбовская областная ДумаМичуринск
 
 
