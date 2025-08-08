Евгений Матушкин принял участие в акции "Собери ребенка в школу"

https://ria.ru/20250808/matushkin-2034184815.html
МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Председатель Тамбовской областной думы Евгений Матушкин принял участие в ежегодной федеральной акции "Собери ребенка в школу", сообщает пресс-служба областного парламента. В Мичуринске в Тамбовской области он вручил канцелярские наборы ребятам-первоклашкам из многодетных и малообеспеченных семей. Дети были рады подаркам. И для их родителей внимание и поддержка имеет большое значение, особенно перед началом учебного года, когда нужно подготовить к школе сразу нескольких детей. "В больших семьях много радости, но и забот хватает. В преддверии 1 сентября важно сделать так, чтобы дети, особенно будущие первоклассники, почувствовали значимость этого праздника, пошли в школу подготовленными, с хорошим настроем и желанием учиться. Как приятно было видеть сегодня радостные глаза ребятишек!" — приводит пресс-служба слова Матушкина. Он добавил, что благодаря акции "Собери ребенка в школу", которая проводится уже много лет, адресную помощь получают семьи участников специальной военной операции, многодетные и малообеспеченные семьи. Традиционно в акции принимают участие депутаты регионального парламента. Однако внести свой вклад, оказать поддержку семьям и подарить детям праздник может каждый желающий, заключил Матушкин.
