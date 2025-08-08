https://ria.ru/20250808/mashina-2034175532.html
Бойцы "Южной" группировки уничтожили бронемашину ВСУ в ДНР
Бойцы "Южной" группировки уничтожили бронемашину ВСУ в ДНР - РИА Новости, 08.08.2025
Бойцы "Южной" группировки уничтожили бронемашину ВСУ в ДНР
Подразделения "Южной" группировки войск уничтожили боевую бронированную машину (ББМ) Вооруженных сил Украины в районе населенного пункта Плещеевка в Донбассе
ЛУГАНСК, 8 авг — РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск уничтожили боевую бронированную машину (ББМ) Вооруженных сил Украины в районе населенного пункта Плещеевка в Донбассе, сообщили РИА Новости в пресс-центре группировки. "Подразделения "Южной" группировки войск в ходе боевой работы ударами FPV-дронов уничтожили боевую бронированную машину противника", - сообщили в пресс-центре. Там же уточнили, что в ходе разведки было обнаружено передвижение техники противника. ББМ ВСУ подорвалась на минном поле, после чего попыталась покинуть данный район, однако российские операторы FPV-дронов поразили отступающую машину. "Уничтожение боевой машины усложнит противнику ведение разведывательных действий и позволит нашим войскам получить преимущество в наступательных действиях", - добавили в пресс-центре группировки.
донбасс
Бойцы "Южной" группировки уничтожили бронемашину ВСУ в ДНР
