https://ria.ru/20250808/manyak-2034056207.html

Маньяк Миргород обжаловал второй пожизненный срок

Маньяк Миргород обжаловал второй пожизненный срок - РИА Новости, 08.08.2025

Маньяк Миргород обжаловал второй пожизненный срок

Маньяк-душитель Владимир Миргород обжаловал свой пожизненный срок за серийные убийства, сообщили РИА Новости в пресс-службе Головинского суда Москвы. РИА Новости, 08.08.2025

2025-08-08T04:08:00+03:00

2025-08-08T04:08:00+03:00

2025-08-08T04:10:00+03:00

происшествия

москва

московская область (подмосковье)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/04/2009309129_21:0:1402:777_1920x0_80_0_0_5714e458a2fb20357f3529ed532c04ee.jpg

МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Маньяк-душитель Владимир Миргород обжаловал свой пожизненный срок за серийные убийства, сообщили РИА Новости в пресс-службе Головинского суда Москвы."Апелляционная жалоба Миргорода поступила в суд", - сказал собеседник агентства.Миргород в 2012 году уже был приговорен к пожизненному заключению. Маньяк в 2002-2004 годах на территории Москвы и Московской области задушил 15 женщин и подростка, некоторых из жертв перед расправой он изнасиловал.Кроме того, по данным прокуратуры, в 2024 году в ходе изучения дела прошлых лет установлено, что по заключению судебной молекулярно-генетической экспертизы выявлено совпадение генетического профиля с ДНК Миргорода и было выявлено еще 5 жертв.Его этапировали из колонии в СИЗО Москвы, где сознался в убийствах 15 женщин и одного мужчины. Возраст погибших от 15 лет до 48 лет.По данным правоохранителей, Миргород знакомился с жертвами под различными предлогами, затем предлагал им услуги частного извоза или совместного досуга, после чего нападал на них в безлюдных местах, совершал насильственные половые преступления, а потом душил предметами их одежды. Он оставлял жертв на местах преступлений, одну из женщин сбросил в водоем, тела еще двух для сокрытия изнасилований после удушения сжег.Одной из женщин удалось выжить – прохожие обнаружили ее после того, как Миргород оставил ее умирать в лесополосе, нанеся ножевые ранения. Выжившая потерпевшая опознала Миргорода по фотографии, дала подробные показания о произошедшем.Сам он вину в совершении убийств признал, но отрицал изнасилования, утверждая, что все сексуальные контакты происходили по согласию сторон.

https://ria.ru/20250805/kriminal-2033271103.html

https://ria.ru/20250806/koloniya-2033604131.html

москва

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, москва, московская область (подмосковье)