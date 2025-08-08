Рейтинг@Mail.ru
Маньяк Миргород обжаловал второй пожизненный срок
04:08 08.08.2025
Маньяк Миргород обжаловал второй пожизненный срок
Маньяк Миргород обжаловал второй пожизненный срок - РИА Новости, 08.08.2025
Маньяк Миргород обжаловал второй пожизненный срок
Маньяк-душитель Владимир Миргород обжаловал свой пожизненный срок за серийные убийства, сообщили РИА Новости в пресс-службе Головинского суда Москвы. РИА Новости, 08.08.2025
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Маньяк-душитель Владимир Миргород обжаловал свой пожизненный срок за серийные убийства, сообщили РИА Новости в пресс-службе Головинского суда Москвы."Апелляционная жалоба Миргорода поступила в суд", - сказал собеседник агентства.Миргород в 2012 году уже был приговорен к пожизненному заключению. Маньяк в 2002-2004 годах на территории Москвы и Московской области задушил 15 женщин и подростка, некоторых из жертв перед расправой он изнасиловал.Кроме того, по данным прокуратуры, в 2024 году в ходе изучения дела прошлых лет установлено, что по заключению судебной молекулярно-генетической экспертизы выявлено совпадение генетического профиля с ДНК Миргорода и было выявлено еще 5 жертв.Его этапировали из колонии в СИЗО Москвы, где сознался в убийствах 15 женщин и одного мужчины. Возраст погибших от 15 лет до 48 лет.По данным правоохранителей, Миргород знакомился с жертвами под различными предлогами, затем предлагал им услуги частного извоза или совместного досуга, после чего нападал на них в безлюдных местах, совершал насильственные половые преступления, а потом душил предметами их одежды. Он оставлял жертв на местах преступлений, одну из женщин сбросил в водоем, тела еще двух для сокрытия изнасилований после удушения сжег.Одной из женщин удалось выжить – прохожие обнаружили ее после того, как Миргород оставил ее умирать в лесополосе, нанеся ножевые ранения. Выжившая потерпевшая опознала Миргорода по фотографии, дала подробные показания о произошедшем.Сам он вину в совершении убийств признал, но отрицал изнасилования, утверждая, что все сексуальные контакты происходили по согласию сторон.
Маньяк Миргород обжаловал второй пожизненный срок

Маньяк Миргород обжаловал второй пожизненный срок за серийные убийства

© СледкомВладимир Миргород во время следственных действий
Владимир Миргород во время следственных действий - РИА Новости, 1920, 08.08.2025
© Следком
Владимир Миргород во время следственных действий . Архивное фото
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Маньяк-душитель Владимир Миргород обжаловал свой пожизненный срок за серийные убийства, сообщили РИА Новости в пресс-службе Головинского суда Москвы.
"Апелляционная жалоба Миргорода поступила в суд", - сказал собеседник агентства.
"Исчезли около десяти девушек". На чем попался "бугурусланский маньяк"
5 августа, 08:00
"Исчезли около десяти девушек". На чем попался "бугурусланский маньяк"
5 августа, 08:00
Миргород в 2012 году уже был приговорен к пожизненному заключению. Маньяк в 2002-2004 годах на территории Москвы и Московской области задушил 15 женщин и подростка, некоторых из жертв перед расправой он изнасиловал.
Кроме того, по данным прокуратуры, в 2024 году в ходе изучения дела прошлых лет установлено, что по заключению судебной молекулярно-генетической экспертизы выявлено совпадение генетического профиля с ДНК Миргорода и было выявлено еще 5 жертв.
Его этапировали из колонии в СИЗО Москвы, где сознался в убийствах 15 женщин и одного мужчины. Возраст погибших от 15 лет до 48 лет.
По данным правоохранителей, Миргород знакомился с жертвами под различными предлогами, затем предлагал им услуги частного извоза или совместного досуга, после чего нападал на них в безлюдных местах, совершал насильственные половые преступления, а потом душил предметами их одежды. Он оставлял жертв на местах преступлений, одну из женщин сбросил в водоем, тела еще двух для сокрытия изнасилований после удушения сжег.
Одной из женщин удалось выжить – прохожие обнаружили ее после того, как Миргород оставил ее умирать в лесополосе, нанеся ножевые ранения. Выжившая потерпевшая опознала Миргорода по фотографии, дала подробные показания о произошедшем.
Сам он вину в совершении убийств признал, но отрицал изнасилования, утверждая, что все сексуальные контакты происходили по согласию сторон.
Александр Пичушкин - РИА Новости, 1920, 06.08.2025
"Битцевский маньяк" оспорил отказ в переводе в колонию ближе к Москве
6 августа, 06:48
 
