Лукашенко: изменение плана учений доказывает желание не нападать на ЕС

МИНСК, 8 авг – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что проведение в сентябре белорусско-российских военных учений "Запад-2025" не у западных границ, а в глубине республики, - демонстрация отсутствия желания Минска и Москвы нападать на страны Балтии и Польшу. "Поляки, литовцы, латыши, они до бешенства доходят, предупреждают: "Вот Сувалкский коридор, на Калининград пройдут, Балтику отрежут, три натовские страны захватят", - и так далее… Я публично сказал, что, отводя войска (во время учений – ред.) - это было мое распоряжение - вглубь страны, мы преследовали одну цель: не дать вам возможности нас обвинять в том, что мы готовимся перерезать там Сувалкский коридор, захватить на первом этапе три балтийские республики, а потом Польшу. Это глупость полная. И мы им заявили, что мы отводим войска. Даже войска отвели от западных границ и Польши и прочее", - сказал Лукашенко в интервью американскому изданию Time, которое показал белорусский телеканал "Первый информационный". При этом президент Белоруссии предупредил, что в случае возникновения такой необходимости эти силы могут быть передислоцированы из центральных районов республики к западной границе. "Но это не значит, что если, не дай бог, что-то случится, мы их обратно не вернем. Это буквально пару часов - и на позициях будут войска. Мы это отработали на своих учениях", - сказал Лукашенко. "Поэтому мы им всем доказали (корректировкой плана учений "Запад-2025" - ред.), что мы не собираемся на вас нападать, и что мы учения будем проводить в центре, в глубине Беларуси. Чтобы вам не дать повода и дальше нас упрекать том, что мы агрессоры, что мы собираемся нападать, ну, как минимум, на страны восточного Евросоюза. На Польшу, страны Балтии, а тем более на Украину", - отметил Лукашенко. Он добавил, что у России нет возражений по поводу корректировки параметров учений. "Было бы чувствительно (для РФ – ред.), если бы Россия и мы собирались нападать на Украину или на соседние страны. А нам надо провести плановое учение, и на каких полигонах мы в итоге закончим эти учения - это наше дело", - подчеркнул Лукашенко. Глава минобороны Белоруссии Виктор Хренин ранее заявил, что принято решение о снижении параметров учений "Запад-2025" и переносе основных маневров вглубь территории Белоруссии от западных границ. Позже начальник департамента международного военного сотрудничества - помощник министра обороны Белоруссии Валерий Ревенко пояснил, что уточненный замысел белорусско-российских учений "Запад-2025" предполагает сокращение численности участников почти вдвое. В начале 2025 года Ревенко сообщал, что предстоящие в сентябре совместные учения Белоруссии и России "Запад-2025" по своему масштабу будут превышать 13 тысяч человек личного состава, так что в соответствии с Венским документом о мерах укрепления доверия и безопасности в Европе они относятся к категории наблюдаемых. Тогда Минск уведомил все страны-участницы Венского документа о том, что состоятся эти учения, и об их масштабах.

