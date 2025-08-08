Лукашенко: Путин рассказывал, как собирались освобождать Курскую область
Лукашенко заявил, что Путин рассказывал стратегию освобождения Курской области
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
МИНСК, 8 авг – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что президент России Владимир Путин рассказывал ему о том, как будет идти освобождение Курской области, необходимости участия белорусских военных не было.
"Мы прекрасно же оценивали ситуацию: не было необходимости нам там участвовать. Я точно знал, как будут действовать россияне, освобождая курскую землю. Меня Путин проинформировал... Я знал, что будет операция и какие силы будут вовлечены. Поэтому речи (не было - ред.) о том, чтобы нам участвовать в бою", - сказал Лукашенко в интервью американскому изданию Time, которое показал белорусский телеканал "Первый информационный".
Президент Белоруссии подчеркнул, что президент России никогда не поднимал вопрос о необходимости участия белорусских военных в СВО на Украине.
"Никогда… Россия прекрасно понимает, а мы тем более понимаем, что, если мы ввяжемся ... открыто, мы больше будем иметь проблем... Россия понимает, что нам будет сложно эту границу (с Украиной – ред.) удержать с учетом того, что не только украинцы против нас будут воевать. Это будет повод для ввода в Украину вплоть до натовских войск. Под видом наемников туда пойдут люди в огромном количестве: немцы, французы, англичане и другие, поляки... И нам придется здесь … вести войну против уже натовских войск. Мы же это прекрасно понимаем, и России (на этом участке - ред.) придется подключаться... Ракетами будут молотить по Беларуси. Это же рядом совсем", - сказал Лукашенко.
Подразделения ВСУ рано утром 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявлял, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу.
В марте ВС РФ перешли в масштабное наступление в Курской области, в результате которого были освобождены город Суджа и еще целый ряд населенных пунктов, среди которых - Гуево и Олешня. Всего за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 75 тысяч человек, сообщало Минобороны РФ. Преступления, совершенные военнослужащими и иностранными наемниками ВСУ в Курской области и на территории других приграничных российских регионов, документируются и расследуются военными следственными органами СК России. Путин ранее на расширенном заседании коллегии Минобороны заявил, что все преступления киевского режима в России должны быть задокументированы, а преступники - найдены и наказаны. Герасимов 26 апреля доложил Путину о завершении операции по освобождению Курской области от украинских боевиков