https://ria.ru/20250808/lukashenko-2034221922.html

Лукашенко заявил, что старается быть крепче Трампа

Лукашенко заявил, что старается быть крепче Трампа - РИА Новости, 08.08.2025

Лукашенко заявил, что старается быть крепче Трампа

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, говоря о возможности нового президентского срока и о своем здоровье, заявил, что будет стараться быть крепче... РИА Новости, 08.08.2025

2025-08-08T18:29:00+03:00

2025-08-08T18:29:00+03:00

2025-08-08T18:29:00+03:00

в мире

белоруссия

сша

дональд трамп

александр лукашенко

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/0b/1597000796_112:0:1578:824_1920x0_80_0_0_eb8249d53832febaed74d5fc4a0b4a07.jpg

МИНСК, 8 авг – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко, говоря о возможности нового президентского срока и о своем здоровье, заявил, что будет стараться быть крепче президента США Дональда Трампа. "Я сейчас уже не планирую (участвовать в следующих президентских выборах – ред.). Я единственное могу себе позволить где-то для себя - я это тоже нигде не озвучил… Ну слушайте, если Трампу скоро 80 … да, я моложе, но, я вам скажу, он прилично выглядит", - сказал Лукашенко в интервью американскому изданию TIME, которое показал белорусский телеканал "Первый информационный". Лукашенко при этом сравнил свое здоровье и здоровье Трампа. "Я человек тоже спортивный, спортом занимаюсь и стараюсь такой образ жизни вести. Он не пьющий человек. Я вообще не пил и непьющий человек. Не курю. Он тоже не курит. Я думаю, что я могу от него не отстать в плане состояния здоровья. Хотя вы там (на Западе - ред.) и наши беглые (оппозиция - ред.) меня каждый год, каждый месяц хоронят: "А у него здоровье такое, он умрет". Но я могу себе позволить вот такое рассуждение. Ну, Трамп, это же бульдозер, лошадь. Поэтому буду стараться, чтобы быть крепче Трампа", - добавил Лукашенко.

https://ria.ru/20250808/lukashenko-2034155256.html

белоруссия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, белоруссия, сша, дональд трамп, александр лукашенко