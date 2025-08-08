https://ria.ru/20250808/lukashenko-2034221922.html
Лукашенко заявил, что старается быть крепче Трампа
Лукашенко заявил, что старается быть крепче Трампа - РИА Новости, 08.08.2025
Лукашенко заявил, что старается быть крепче Трампа
Президент Белоруссии Александр Лукашенко, говоря о возможности нового президентского срока и о своем здоровье, заявил, что будет стараться быть крепче... РИА Новости, 08.08.2025
2025-08-08T18:29:00+03:00
2025-08-08T18:29:00+03:00
2025-08-08T18:29:00+03:00
в мире
белоруссия
сша
дональд трамп
александр лукашенко
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/0b/1597000796_112:0:1578:824_1920x0_80_0_0_eb8249d53832febaed74d5fc4a0b4a07.jpg
МИНСК, 8 авг – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко, говоря о возможности нового президентского срока и о своем здоровье, заявил, что будет стараться быть крепче президента США Дональда Трампа. "Я сейчас уже не планирую (участвовать в следующих президентских выборах – ред.). Я единственное могу себе позволить где-то для себя - я это тоже нигде не озвучил… Ну слушайте, если Трампу скоро 80 … да, я моложе, но, я вам скажу, он прилично выглядит", - сказал Лукашенко в интервью американскому изданию TIME, которое показал белорусский телеканал "Первый информационный". Лукашенко при этом сравнил свое здоровье и здоровье Трампа. "Я человек тоже спортивный, спортом занимаюсь и стараюсь такой образ жизни вести. Он не пьющий человек. Я вообще не пил и непьющий человек. Не курю. Он тоже не курит. Я думаю, что я могу от него не отстать в плане состояния здоровья. Хотя вы там (на Западе - ред.) и наши беглые (оппозиция - ред.) меня каждый год, каждый месяц хоронят: "А у него здоровье такое, он умрет". Но я могу себе позволить вот такое рассуждение. Ну, Трамп, это же бульдозер, лошадь. Поэтому буду стараться, чтобы быть крепче Трампа", - добавил Лукашенко.
https://ria.ru/20250808/lukashenko-2034155256.html
белоруссия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/0b/1597000796_267:0:1423:867_1920x0_80_0_0_b4aa315db1cfb36f1c3013118200c834.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, белоруссия, сша, дональд трамп, александр лукашенко
В мире, Белоруссия, США, Дональд Трамп, Александр Лукашенко
Лукашенко заявил, что старается быть крепче Трампа
Лукашенко: буду стараться быть крепче Трампа