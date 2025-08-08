Рейтинг@Mail.ru
Лукашенко заявил, что старается быть крепче Трампа
18:29 08.08.2025
Лукашенко заявил, что старается быть крепче Трампа
в мире
белоруссия
сша
дональд трамп
александр лукашенко
МИНСК, 8 авг – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко, говоря о возможности нового президентского срока и о своем здоровье, заявил, что будет стараться быть крепче президента США Дональда Трампа. "Я сейчас уже не планирую (участвовать в следующих президентских выборах – ред.). Я единственное могу себе позволить где-то для себя - я это тоже нигде не озвучил… Ну слушайте, если Трампу скоро 80 … да, я моложе, но, я вам скажу, он прилично выглядит", - сказал Лукашенко в интервью американскому изданию TIME, которое показал белорусский телеканал "Первый информационный". Лукашенко при этом сравнил свое здоровье и здоровье Трампа. "Я человек тоже спортивный, спортом занимаюсь и стараюсь такой образ жизни вести. Он не пьющий человек. Я вообще не пил и непьющий человек. Не курю. Он тоже не курит. Я думаю, что я могу от него не отстать в плане состояния здоровья. Хотя вы там (на Западе - ред.) и наши беглые (оппозиция - ред.) меня каждый год, каждый месяц хоронят: "А у него здоровье такое, он умрет". Но я могу себе позволить вот такое рассуждение. Ну, Трамп, это же бульдозер, лошадь. Поэтому буду стараться, чтобы быть крепче Трампа", - добавил Лукашенко.
в мире, белоруссия, сша, дональд трамп, александр лукашенко
В мире, Белоруссия, США, Дональд Трамп, Александр Лукашенко
Александр Лукашенко
Пресс-служба Президента Республики Беларусь
Александр Лукашенко. Архивное фото
МИНСК, 8 авг – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко, говоря о возможности нового президентского срока и о своем здоровье, заявил, что будет стараться быть крепче президента США Дональда Трампа.
"Я сейчас уже не планирую (участвовать в следующих президентских выборах – ред.). Я единственное могу себе позволить где-то для себя - я это тоже нигде не озвучил… Ну слушайте, если Трампу скоро 80 … да, я моложе, но, я вам скажу, он прилично выглядит", - сказал Лукашенко в интервью американскому изданию TIME, которое показал белорусский телеканал "Первый информационный".
Лукашенко при этом сравнил свое здоровье и здоровье Трампа.
"Я человек тоже спортивный, спортом занимаюсь и стараюсь такой образ жизни вести. Он не пьющий человек. Я вообще не пил и непьющий человек. Не курю. Он тоже не курит. Я думаю, что я могу от него не отстать в плане состояния здоровья. Хотя вы там (на Западе - ред.) и наши беглые (оппозиция - ред.) меня каждый год, каждый месяц хоронят: "А у него здоровье такое, он умрет". Но я могу себе позволить вот такое рассуждение. Ну, Трамп, это же бульдозер, лошадь. Поэтому буду стараться, чтобы быть крепче Трампа", - добавил Лукашенко.
