Рейтинг@Mail.ru
Лукашенко призвал Зеленского остановиться - РИА Новости, 08.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:52 08.08.2025 (обновлено: 18:25 08.08.2025)
https://ria.ru/20250808/lukashenko-2034214086.html
Лукашенко призвал Зеленского остановиться
Лукашенко призвал Зеленского остановиться - РИА Новости, 08.08.2025
Лукашенко призвал Зеленского остановиться
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Украина уже потеряла суверенитет над новыми территориями РФ, Владимиру Зеленскому надо остановиться, чтобы... РИА Новости, 08.08.2025
2025-08-08T17:52:00+03:00
2025-08-08T18:25:00+03:00
специальная военная операция на украине
украина
россия
белоруссия
александр лукашенко
владимир зеленский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1d/1969308690_289:420:2155:1470_1920x0_80_0_0_25ad29c38ed165bb15898ba8fdabce8a.jpg
МИНСК, 8 авг – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Украина уже потеряла суверенитет над новыми территориями РФ, Владимиру Зеленскому надо остановиться, чтобы Киев остался столицей Украины. "Она (Украина – ред.) уже потеряла (суверенитет – ред.) над этими территориями (новые регионы РФ – ред.). На сегодняшний день она потеряла… Надо сегодня Зеленскому остановиться, чтобы и Киев был столицей Украины. Так могут потерять вообще Украину. Если продолжать воевать, тем более, сейчас ситуация непредсказуемая. Вот, кажется, украинцы держатся. Но завтра может ситуация колебнуться в такой степени, что украинцы не справятся. Поэтому надо рассчитывать на то, что может быть хуже. А прошлое и говорит об этом", - сказал Лукашенко в интервью американскому изданию Time, которое показал белорусский телеканал "Первый информационный". При этом Лукашенко заявил, что Россия не ставит цель завоевать всю Украину, контролировать ее полностью, ведь "у России хватает земель". Президент Белоруссии подчеркнул, что российская сторона с больше вероятностью, чем Зеленский, согласится на то, чтобы линия разграничения между Россией и Украиной была обычной границей, пусть и с усиленной охраной, чем какой-то милитаризованной мертвой зоной. "Путин на это пойдет быстрее, чем Зеленский. Он сильный, он сильнее, мощнее. Надо договориться, чтобы условия были определены: … если нарушил - ответственность должна быть жесточайшая", - сказал Лукашенко.
https://ria.ru/20250808/lukashenko-2034161947.html
украина
россия
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1d/1969308690_540:365:2299:1685_1920x0_80_0_0_76920e36eee8f6071d843be0e7789596.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, россия, белоруссия, александр лукашенко, владимир зеленский
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Белоруссия, Александр Лукашенко, Владимир Зеленский
Лукашенко призвал Зеленского остановиться

Лукашенко призвал Зеленского остановиться, чтобы Киев остался столицей Украины

© РИА Новости / Пресс-служба президента Республики Беларусь | Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 08.08.2025
© РИА Новости / Пресс-служба президента Республики Беларусь
Перейти в медиабанк
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МИНСК, 8 авг – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Украина уже потеряла суверенитет над новыми территориями РФ, Владимиру Зеленскому надо остановиться, чтобы Киев остался столицей Украины.
"Она (Украина – ред.) уже потеряла (суверенитет – ред.) над этими территориями (новые регионы РФ – ред.). На сегодняшний день она потеряла… Надо сегодня Зеленскому остановиться, чтобы и Киев был столицей Украины. Так могут потерять вообще Украину. Если продолжать воевать, тем более, сейчас ситуация непредсказуемая. Вот, кажется, украинцы держатся. Но завтра может ситуация колебнуться в такой степени, что украинцы не справятся. Поэтому надо рассчитывать на то, что может быть хуже. А прошлое и говорит об этом", - сказал Лукашенко в интервью американскому изданию Time, которое показал белорусский телеканал "Первый информационный".
При этом Лукашенко заявил, что Россия не ставит цель завоевать всю Украину, контролировать ее полностью, ведь "у России хватает земель".
Президент Белоруссии подчеркнул, что российская сторона с больше вероятностью, чем Зеленский, согласится на то, чтобы линия разграничения между Россией и Украиной была обычной границей, пусть и с усиленной охраной, чем какой-то милитаризованной мертвой зоной. "Путин на это пойдет быстрее, чем Зеленский. Он сильный, он сильнее, мощнее. Надо договориться, чтобы условия были определены: … если нарушил - ответственность должна быть жесточайшая", - сказал Лукашенко.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 08.08.2025
Лукашенко выступил с громким заявлением о конфликте на Украине
Вчера, 15:25
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияБелоруссияАлександр ЛукашенкоВладимир Зеленский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала