Лукашенко призвал Зеленского остановиться

08.08.2025

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Украина уже потеряла суверенитет над новыми территориями РФ, Владимиру Зеленскому надо остановиться, чтобы...

2025-08-08T17:52:00+03:00

МИНСК, 8 авг – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Украина уже потеряла суверенитет над новыми территориями РФ, Владимиру Зеленскому надо остановиться, чтобы Киев остался столицей Украины. "Она (Украина – ред.) уже потеряла (суверенитет – ред.) над этими территориями (новые регионы РФ – ред.). На сегодняшний день она потеряла… Надо сегодня Зеленскому остановиться, чтобы и Киев был столицей Украины. Так могут потерять вообще Украину. Если продолжать воевать, тем более, сейчас ситуация непредсказуемая. Вот, кажется, украинцы держатся. Но завтра может ситуация колебнуться в такой степени, что украинцы не справятся. Поэтому надо рассчитывать на то, что может быть хуже. А прошлое и говорит об этом", - сказал Лукашенко в интервью американскому изданию Time, которое показал белорусский телеканал "Первый информационный". При этом Лукашенко заявил, что Россия не ставит цель завоевать всю Украину, контролировать ее полностью, ведь "у России хватает земель". Президент Белоруссии подчеркнул, что российская сторона с больше вероятностью, чем Зеленский, согласится на то, чтобы линия разграничения между Россией и Украиной была обычной границей, пусть и с усиленной охраной, чем какой-то милитаризованной мертвой зоной. "Путин на это пойдет быстрее, чем Зеленский. Он сильный, он сильнее, мощнее. Надо договориться, чтобы условия были определены: … если нарушил - ответственность должна быть жесточайшая", - сказал Лукашенко.

2025

