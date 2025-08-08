Рейтинг@Mail.ru
Лукашенко заявил, что не допустит удара с Запада в спину России - РИА Новости, 08.08.2025
17:27 08.08.2025
Лукашенко заявил, что не допустит удара с Запада в спину России
Лукашенко заявил, что не допустит удара с Запада в спину России
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что перед началом специальной военной операции на Украине он заверил своего российского коллегу Владимира... РИА Новости, 08.08.2025
МИНСК, 8 авг – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что перед началом специальной военной операции на Украине он заверил своего российского коллегу Владимира Путина, что Минск не допустит удара с Запада в спину России. "(Перед началом СВО – ред.) мы разговаривали с Владимиром Путиным о том, что Запад себя ведет очень агрессивно. Он мне сказал, что я опасаюсь за свои тылы и прочее. Я ему говорю – за это ты не переживай. Почему-то он опасался, что с Запада может быть нанесен удар в спину… Я сказал ему, что за это можешь не переживать. Это моя зона ответственности. Русским в спину стрелять я не позволю. И я это говорил публично, откровенно", - заявил Лукашенко в интервью американскому изданию Time, которое показал телеканал "Первый информационный".
Лукашенко заявил, что не допустит удара с Запада в спину России

Лукашенко заверил Путина, что Минск не допустит удара с Запада в спину Москвы

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПрезидент Республики Беларусь Александр Лукашенко
Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 08.08.2025
Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко . Архивное фото
МИНСК, 8 авг – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что перед началом специальной военной операции на Украине он заверил своего российского коллегу Владимира Путина, что Минск не допустит удара с Запада в спину России.
"(Перед началом СВО – ред.) мы разговаривали с Владимиром Путиным о том, что Запад себя ведет очень агрессивно. Он мне сказал, что я опасаюсь за свои тылы и прочее. Я ему говорю – за это ты не переживай. Почему-то он опасался, что с Запада может быть нанесен удар в спину… Я сказал ему, что за это можешь не переживать. Это моя зона ответственности. Русским в спину стрелять я не позволю. И я это говорил публично, откровенно", - заявил Лукашенко в интервью американскому изданию Time, которое показал телеканал "Первый информационный".
