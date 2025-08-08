https://ria.ru/20250808/lukashenko-2034207317.html
Лукашенко заявил, что не допустит удара с Запада в спину России
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что перед началом специальной военной операции на Украине он заверил своего российского коллегу Владимира... РИА Новости, 08.08.2025
2025-08-08T17:27:00+03:00
МИНСК, 8 авг – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что перед началом специальной военной операции на Украине он заверил своего российского коллегу Владимира Путина, что Минск не допустит удара с Запада в спину России. "(Перед началом СВО – ред.) мы разговаривали с Владимиром Путиным о том, что Запад себя ведет очень агрессивно. Он мне сказал, что я опасаюсь за свои тылы и прочее. Я ему говорю – за это ты не переживай. Почему-то он опасался, что с Запада может быть нанесен удар в спину… Я сказал ему, что за это можешь не переживать. Это моя зона ответственности. Русским в спину стрелять я не позволю. И я это говорил публично, откровенно", - заявил Лукашенко в интервью американскому изданию Time, которое показал телеканал "Первый информационный".
Новости
ru-RU
