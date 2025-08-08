https://ria.ru/20250808/lukashenko-2034207106.html
Лукашенко назвал Вэнса приличным человеком
Лукашенко назвал Вэнса приличным человеком - РИА Новости, 08.08.2025
Лукашенко назвал Вэнса приличным человеком
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ему симпатичен вице-президент США Джей Ди Вэнс, назвал его приличным человеком, который мог бы быть... РИА Новости, 08.08.2025
2025-08-08T17:23:00+03:00
2025-08-08T17:23:00+03:00
2025-08-08T17:23:00+03:00
в мире
сша
белоруссия
александр лукашенко
дональд трамп
марко рубио
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/10/1959941423_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d6c39a602026ddee0ae5863e3a1b3d48.jpg
МИНСК, 8 авг – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ему симпатичен вице-президент США Джей Ди Вэнс, назвал его приличным человеком, который мог бы быть президентом. "Трамп может многое сделать. И на промежуточных выборах он бы победил, и новым президентом был бы. Если не он - то Джей Ди Вэнс. Приличный человек, мне нравится он", - сказал Лукашенко в интервью американскому изданию TIME, которое показал белорусский телеканал "Первый информационный". Ранее президент США Дональд Трамп называл Вэнса своим "вероятным преемником" на выборах в 2028 году. Он отметил, что видит в действующем госсекретаре Марко Рубио напарника Вэнса в качестве потенциального вице-президента. Позже Вэнс заявил, что не сфокусирован на предстоящих президентских выборах 2028 года, подчеркнув, что в приоритете для него остаётся работа на текущем посту и выполнение задач администрации.
https://ria.ru/20250808/lukashenko-2034153968.html
сша
белоруссия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/10/1959941423_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_01918bbdfd9b4ec3cd4aef588d397c36.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, белоруссия, александр лукашенко, дональд трамп, марко рубио
В мире, США, Белоруссия, Александр Лукашенко, Дональд Трамп, Марко Рубио
Лукашенко назвал Вэнса приличным человеком
Лукашенко назвал вице-президента США Вэнса приличным человеком