Лукашенко назвал Вэнса приличным человеком - РИА Новости, 08.08.2025
17:23 08.08.2025
Лукашенко назвал Вэнса приличным человеком
в мире
сша
белоруссия
александр лукашенко
дональд трамп
марко рубио
МИНСК, 8 авг – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ему симпатичен вице-президент США Джей Ди Вэнс, назвал его приличным человеком, который мог бы быть президентом. "Трамп может многое сделать. И на промежуточных выборах он бы победил, и новым президентом был бы. Если не он - то Джей Ди Вэнс. Приличный человек, мне нравится он", - сказал Лукашенко в интервью американскому изданию TIME, которое показал белорусский телеканал "Первый информационный". Ранее президент США Дональд Трамп называл Вэнса своим "вероятным преемником" на выборах в 2028 году. Он отметил, что видит в действующем госсекретаре Марко Рубио напарника Вэнса в качестве потенциального вице-президента. Позже Вэнс заявил, что не сфокусирован на предстоящих президентских выборах 2028 года, подчеркнув, что в приоритете для него остаётся работа на текущем посту и выполнение задач администрации.
в мире, сша, белоруссия, александр лукашенко, дональд трамп, марко рубио
В мире, США, Белоруссия, Александр Лукашенко, Дональд Трамп, Марко Рубио
Лукашенко назвал Вэнса приличным человеком

Лукашенко назвал вице-президента США Вэнса приличным человеком

МИНСК, 8 авг – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ему симпатичен вице-президент США Джей Ди Вэнс, назвал его приличным человеком, который мог бы быть президентом.
"Трамп может многое сделать. И на промежуточных выборах он бы победил, и новым президентом был бы. Если не он - то Джей Ди Вэнс. Приличный человек, мне нравится он", - сказал Лукашенко в интервью американскому изданию TIME, которое показал белорусский телеканал "Первый информационный".
Ранее президент США Дональд Трамп называл Вэнса своим "вероятным преемником" на выборах в 2028 году. Он отметил, что видит в действующем госсекретаре Марко Рубио напарника Вэнса в качестве потенциального вице-президента. Позже Вэнс заявил, что не сфокусирован на предстоящих президентских выборах 2028 года, подчеркнув, что в приоритете для него остаётся работа на текущем посту и выполнение задач администрации.
Лукашенко рассказал, почему ухудшились отношения Белоруссии и США
В миреСШАБелоруссияАлександр ЛукашенкоДональд ТрампМарко Рубио
 
 
