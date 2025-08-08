https://ria.ru/20250808/lukashenko-2034207106.html

Лукашенко назвал Вэнса приличным человеком

МИНСК, 8 авг – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ему симпатичен вице-президент США Джей Ди Вэнс, назвал его приличным человеком, который мог бы быть президентом. "Трамп может многое сделать. И на промежуточных выборах он бы победил, и новым президентом был бы. Если не он - то Джей Ди Вэнс. Приличный человек, мне нравится он", - сказал Лукашенко в интервью американскому изданию TIME, которое показал белорусский телеканал "Первый информационный". Ранее президент США Дональд Трамп называл Вэнса своим "вероятным преемником" на выборах в 2028 году. Он отметил, что видит в действующем госсекретаре Марко Рубио напарника Вэнса в качестве потенциального вице-президента. Позже Вэнс заявил, что не сфокусирован на предстоящих президентских выборах 2028 года, подчеркнув, что в приоритете для него остаётся работа на текущем посту и выполнение задач администрации.

