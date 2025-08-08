https://ria.ru/20250808/lukashenko-2034202944.html
Лукашенко допустил, что его преемник будет проводить иную политику
Лукашенко допустил, что его преемник будет проводить иную политику - РИА Новости, 08.08.2025
Лукашенко допустил, что его преемник будет проводить иную политику
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью американскому изданию TIME допустил, что следующий руководитель республики будет проводить несколько иную политику.
МИНСК, 8 авг - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью американскому изданию TIME допустил, что следующий руководитель республики будет проводить несколько иную политику. "Только сразу пускай ничего не ломает, а (работает) так, как я делал: опираясь на плечи сильных, на то, что есть, спокойно эволюционно развивал страну, чтобы не было вот этой ломки революционной. А если он убедит общество, что надо идти к какому-то другому состоянию, - ради Бога", - сказал президент. Текст интервью опубликовала пресс-служба президента.
