Лукашенко допустил, что его преемник будет проводить иную политику

8 авг

Лукашенко допустил, что его преемник будет проводить иную политику

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью американскому изданию TIME допустил, что следующий руководитель республики будет проводить несколько иную... РИА Новости, 08.08.2025

МИНСК, 8 авг - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью американскому изданию TIME допустил, что следующий руководитель республики будет проводить несколько иную политику. "Только сразу пускай ничего не ломает, а (работает) так, как я делал: опираясь на плечи сильных, на то, что есть, спокойно эволюционно развивал страну, чтобы не было вот этой ломки революционной. А если он убедит общество, что надо идти к какому-то другому состоянию, - ради Бога", - сказал президент. Текст интервью опубликовала пресс-служба президента.

