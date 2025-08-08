https://ria.ru/20250808/lukashenko-2034198083.html
Лукашенко: потеря Белоруссии для Москвы равносильна потери части страны
Лукашенко: потеря Белоруссии для Москвы равносильна потери части страны - РИА Новости, 08.08.2025
Лукашенко: потеря Белоруссии для Москвы равносильна потери части страны
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что потеря Белоруссии для Москвы равносильна потери части России: одно дело войска НАТО под Смоленском, и... РИА Новости, 08.08.2025
2025-08-08T16:57:00+03:00
2025-08-08T16:57:00+03:00
2025-08-08T18:30:00+03:00
в мире
белоруссия
россия
москва
александр лукашенко
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0a/1749495648_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7964684453ba69e22a6ebc5c063a0fc1.jpg
МИНСК, 8 авг – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что потеря Белоруссии для Москвы равносильна потери части России: одно дело войска НАТО под Смоленском, и другое - в Варшаве. "Я знаю цену Белоруссии для России. Это не Иран, не КНДР и не Армения… Иран того не стоит, чтобы две ядерные державы столкнулись. А Белоруссия - очень даже. И Украина того не стоит, чтобы столкнулись две ядерные державы. Белоруссия стоит, потому что так было исторически. Потеря Белоруссии - это потеря части России… Одно дело войска НАТО под Смоленском, и другое - в Варшаве", - сказал Лукашенко в интервью американскому изданию TIME, которое показал белорусский телеканал "Первый информационный".
https://ria.ru/20250808/lukashenko-2034195252.html
белоруссия
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0a/1749495648_301:0:3032:2048_1920x0_80_0_0_3bf4e4c55c0a38aa7da37139b79cf562.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, белоруссия, россия, москва, александр лукашенко
В мире, Белоруссия, Россия, Москва, Александр Лукашенко
Лукашенко: потеря Белоруссии для Москвы равносильна потери части страны
Лукашенко: потеря Белоруссии для Москвы равносильна потере части России