Рейтинг@Mail.ru
Лукашенко: потеря Белоруссии для Москвы равносильна потери части страны - РИА Новости, 08.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:57 08.08.2025 (обновлено: 18:30 08.08.2025)
https://ria.ru/20250808/lukashenko-2034198083.html
Лукашенко: потеря Белоруссии для Москвы равносильна потери части страны
Лукашенко: потеря Белоруссии для Москвы равносильна потери части страны - РИА Новости, 08.08.2025
Лукашенко: потеря Белоруссии для Москвы равносильна потери части страны
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что потеря Белоруссии для Москвы равносильна потери части России: одно дело войска НАТО под Смоленском, и... РИА Новости, 08.08.2025
2025-08-08T16:57:00+03:00
2025-08-08T18:30:00+03:00
в мире
белоруссия
россия
москва
александр лукашенко
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0a/1749495648_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7964684453ba69e22a6ebc5c063a0fc1.jpg
МИНСК, 8 авг – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что потеря Белоруссии для Москвы равносильна потери части России: одно дело войска НАТО под Смоленском, и другое - в Варшаве. "Я знаю цену Белоруссии для России. Это не Иран, не КНДР и не Армения… Иран того не стоит, чтобы две ядерные державы столкнулись. А Белоруссия - очень даже. И Украина того не стоит, чтобы столкнулись две ядерные державы. Белоруссия стоит, потому что так было исторически. Потеря Белоруссии - это потеря части России… Одно дело войска НАТО под Смоленском, и другое - в Варшаве", - сказал Лукашенко в интервью американскому изданию TIME, которое показал белорусский телеканал "Первый информационный".
https://ria.ru/20250808/lukashenko-2034195252.html
белоруссия
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0a/1749495648_301:0:3032:2048_1920x0_80_0_0_3bf4e4c55c0a38aa7da37139b79cf562.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, белоруссия, россия, москва, александр лукашенко
В мире, Белоруссия, Россия, Москва, Александр Лукашенко
Лукашенко: потеря Белоруссии для Москвы равносильна потери части страны

Лукашенко: потеря Белоруссии для Москвы равносильна потере части России

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкАлександр Лукашенко
Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 08.08.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Александр Лукашенко. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МИНСК, 8 авг – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что потеря Белоруссии для Москвы равносильна потери части России: одно дело войска НАТО под Смоленском, и другое - в Варшаве.
"Я знаю цену Белоруссии для России. Это не Иран, не КНДР и не Армения… Иран того не стоит, чтобы две ядерные державы столкнулись. А Белоруссия - очень даже. И Украина того не стоит, чтобы столкнулись две ядерные державы. Белоруссия стоит, потому что так было исторически. Потеря Белоруссии - это потеря части России… Одно дело войска НАТО под Смоленском, и другое - в Варшаве", - сказал Лукашенко в интервью американскому изданию TIME, которое показал белорусский телеканал "Первый информационный".
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 08.08.2025
Лукашенко ответил на обвинения, что сидит на двух стульях
Вчера, 16:49
 
В миреБелоруссияРоссияМоскваАлександр Лукашенко
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала