https://ria.ru/20250808/lukashenko-2034198083.html

Лукашенко: потеря Белоруссии для Москвы равносильна потери части страны

Лукашенко: потеря Белоруссии для Москвы равносильна потери части страны - РИА Новости, 08.08.2025

Лукашенко: потеря Белоруссии для Москвы равносильна потери части страны

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что потеря Белоруссии для Москвы равносильна потери части России: одно дело войска НАТО под Смоленском, и... РИА Новости, 08.08.2025

2025-08-08T16:57:00+03:00

2025-08-08T16:57:00+03:00

2025-08-08T18:30:00+03:00

в мире

белоруссия

россия

москва

александр лукашенко

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0a/1749495648_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7964684453ba69e22a6ebc5c063a0fc1.jpg

МИНСК, 8 авг – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что потеря Белоруссии для Москвы равносильна потери части России: одно дело войска НАТО под Смоленском, и другое - в Варшаве. "Я знаю цену Белоруссии для России. Это не Иран, не КНДР и не Армения… Иран того не стоит, чтобы две ядерные державы столкнулись. А Белоруссия - очень даже. И Украина того не стоит, чтобы столкнулись две ядерные державы. Белоруссия стоит, потому что так было исторически. Потеря Белоруссии - это потеря части России… Одно дело войска НАТО под Смоленском, и другое - в Варшаве", - сказал Лукашенко в интервью американскому изданию TIME, которое показал белорусский телеканал "Первый информационный".

https://ria.ru/20250808/lukashenko-2034195252.html

белоруссия

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, белоруссия, россия, москва, александр лукашенко