Лукашенко ответил на обвинения, что сидит на двух стульях

Лукашенко ответил на обвинения, что сидит на двух стульях - РИА Новости, 08.08.2025

Лукашенко ответил на обвинения, что сидит на двух стульях

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что никогда на двух стульях не сидел, но должен строить отношения со своими соседями. РИА Новости, 08.08.2025

МИНСК, 8 авг – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что никогда на двух стульях не сидел, но должен строить отношения со своими соседями. "Меня часто упрекали в том, что я сижу на двух стульях. Никогда я на двух стульях не сидел. Но если у меня соседи, кстати, их не выбирают от Бога, но я с ними должен иметь отношения. Я и россиянам об этом говорю. Потом у меня имеются и интересы в этих государствах. Ну в том же и Европейском Союзе, когда ввели санкции, мы это почувствовали. И даже в далекой Америке есть свои интересы. Это все экономически и дипломатического характера. Что тут плохого. Это естественно. Но наш извечный союзник, который нас всегда поддержит и от которого мы сейчас очень сильно зависим – это Россия и Китай", - сказал Лукашенко в интервью американскому изданию Time, которое показал телеканал "Первый информационный".

