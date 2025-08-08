Рейтинг@Mail.ru
Лукашенко заявил о националистических настроениях Зеленского - РИА Новости, 08.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:05 08.08.2025
https://ria.ru/20250808/lukashenko-2034176680.html
Лукашенко заявил о националистических настроениях Зеленского
Лукашенко заявил о националистических настроениях Зеленского - РИА Новости, 08.08.2025
Лукашенко заявил о националистических настроениях Зеленского
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Владимир Зеленский поддался националистическим, крайним тенденциям. РИА Новости, 08.08.2025
2025-08-08T16:05:00+03:00
2025-08-08T16:05:00+03:00
в мире
белоруссия
украина
польша
александр лукашенко
владимир зеленский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/19/2025288115_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b4f507ac52d446ddffea2373a252f0aa.jpg
МИНСК, 8 авг – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Владимир Зеленский поддался националистическим, крайним тенденциям. "Зеленский поддался националистическим, крайним тенденциям… Кем сегодня оккупирована Украина? Богатейшая, мощная страна. В три раза богаче Белоруссии. Вы думаете она не оккупирована? - сказал Лукашенко в интервью американскому изданию Time, которое показал телеканал "Первый информационный". "А Польша кем оккупирована? А страны Балтии, которые ползут там, они даже не у американцев. Американцы даже, наверное, презрительно на них смотрят… Эти страны не оккупированы? Это, скорее, вопрос философский… Все мы средние, малые государства стремимся к кому-то прислониться. Быть в союзе", - добавил он.
https://ria.ru/20250305/lukashenko-2003096465.html
белоруссия
украина
польша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/19/2025288115_253:0:2984:2048_1920x0_80_0_0_5c75dd2e0ffa1eca5001ac74591b9950.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, белоруссия, украина, польша, александр лукашенко, владимир зеленский
В мире, Белоруссия, Украина, Польша, Александр Лукашенко, Владимир Зеленский
Лукашенко заявил о националистических настроениях Зеленского

Лукашенко заявил, что Зеленский поддался националистическим тенденциям

© AP Photo / Markus SchreiberВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 08.08.2025
© AP Photo / Markus Schreiber
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МИНСК, 8 авг – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Владимир Зеленский поддался националистическим, крайним тенденциям.
"Зеленский поддался националистическим, крайним тенденциям… Кем сегодня оккупирована Украина? Богатейшая, мощная страна. В три раза богаче Белоруссии. Вы думаете она не оккупирована? - сказал Лукашенко в интервью американскому изданию Time, которое показал телеканал "Первый информационный".
Польша кем оккупирована? А страны Балтии, которые ползут там, они даже не у американцев. Американцы даже, наверное, презрительно на них смотрят… Эти страны не оккупированы? Это, скорее, вопрос философский… Все мы средние, малые государства стремимся к кому-то прислониться. Быть в союзе", - добавил он.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
Лукашенко заявил, что ему жаль Зеленского
5 марта, 04:03
 
В миреБелоруссияУкраинаПольшаАлександр ЛукашенкоВладимир Зеленский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала