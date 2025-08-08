https://ria.ru/20250808/lukashenko-2034176680.html
Лукашенко заявил о националистических настроениях Зеленского
Лукашенко заявил о националистических настроениях Зеленского
МИНСК, 8 авг – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Владимир Зеленский поддался националистическим, крайним тенденциям. "Зеленский поддался националистическим, крайним тенденциям… Кем сегодня оккупирована Украина? Богатейшая, мощная страна. В три раза богаче Белоруссии. Вы думаете она не оккупирована? - сказал Лукашенко в интервью американскому изданию Time, которое показал телеканал "Первый информационный". "А Польша кем оккупирована? А страны Балтии, которые ползут там, они даже не у американцев. Американцы даже, наверное, презрительно на них смотрят… Эти страны не оккупированы? Это, скорее, вопрос философский… Все мы средние, малые государства стремимся к кому-то прислониться. Быть в союзе", - добавил он.
