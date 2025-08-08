Рейтинг@Mail.ru
Минск не использует мигрантов, чтобы навредить ЕС, заявил Лукашенко
15:47 08.08.2025 (обновлено: 17:03 08.08.2025)
Минск не использует мигрантов, чтобы навредить ЕС, заявил Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не использует нелегальных мигрантов, чтобы навредить соседним странам ЕС. РИА Новости, 08.08.2025
евросоюз
минск
в мире
белоруссия
польша
александр лукашенко
МИНСК, 8 авг – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не использует нелегальных мигрантов, чтобы навредить соседним странам ЕС."Нет, я не использую (нелегальных мигрантов - ред.). Не использую. Я не хочу, чтобы нашим полякам, - это же не чужие тоже нам люди, славяне, - чтобы им было плохо. Я не использую", - сказал Лукашенко в интервью американскому изданию TIME, которое показал белорусский телеканал "Первый информационный".Вместе с тем он заявил, что белорусская сторона видит движение нелегальных мигрантов в страны Еворосоюза, но не ловит их из-за того, что страны ЕС прекратили сотрудничество с Минском по этой теме и ввели против него санкции. Лукашенко заявил, что Минск предупреждал страны Балтии и Польшу о такой позиции.Лукашенко отметил, что в ЕС выработана миграционная политика, но "в этой политике нет пункта убивай и выбрасывай обратно (на территорию Белоруссии – ред.)"."Они убивают людей, у нас эти факты все зафиксированы, и выбрасывают обратно. Колючкой затянули границу - гибнет зверьё. Они нарушают все нормы и правила… Все законопатили, людей убили, перекинули обратно. А сколько в лесах поляки обнаружили убитых людей, которые из Афганистана, откуда-то, и закопали в земле. А сейчас сделали зону, куда нельзя заходить вообще, до двух километров", - продолжил Лукашенко.Говоря о построенном на границе заборе, Лукашенко заметил, что мигрантам надо максимум 3,5 минуты, чтобы преодолеть это заграждение.Литва, Латвия и Польша в 2021 году сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Белоруссией, обвиняя Минск в создании миграционного кризиса. Белорусская сторона категорически отрицала обвинения. Белорусские пограничники заявляли о насильственном выдворении мигрантов соседними странами ЕС на территорию республики, а также о случаях обнаружения тел беженцев, пострадавших от таких действий сопредельных стран.
евросоюз, минск, в мире, белоруссия, польша, александр лукашенко
Евросоюз, Минск, В мире, Белоруссия, Польша, Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
МИНСК, 8 авг – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не использует нелегальных мигрантов, чтобы навредить соседним странам ЕС.
"Нет, я не использую (нелегальных мигрантов - ред.). Не использую. Я не хочу, чтобы нашим полякам, - это же не чужие тоже нам люди, славяне, - чтобы им было плохо. Я не использую", - сказал Лукашенко в интервью американскому изданию TIME, которое показал белорусский телеканал "Первый информационный".
Вместе с тем он заявил, что белорусская сторона видит движение нелегальных мигрантов в страны Еворосоюза, но не ловит их из-за того, что страны ЕС прекратили сотрудничество с Минском по этой теме и ввели против него санкции. Лукашенко заявил, что Минск предупреждал страны Балтии и Польшу о такой позиции.
Лукашенко отметил, что в ЕС выработана миграционная политика, но "в этой политике нет пункта убивай и выбрасывай обратно (на территорию Белоруссии – ред.)".
"Они убивают людей, у нас эти факты все зафиксированы, и выбрасывают обратно. Колючкой затянули границу - гибнет зверьё. Они нарушают все нормы и правила… Все законопатили, людей убили, перекинули обратно. А сколько в лесах поляки обнаружили убитых людей, которые из Афганистана, откуда-то, и закопали в земле. А сейчас сделали зону, куда нельзя заходить вообще, до двух километров", - продолжил Лукашенко.
Говоря о построенном на границе заборе, Лукашенко заметил, что мигрантам надо максимум 3,5 минуты, чтобы преодолеть это заграждение.
Литва, Латвия и Польша в 2021 году сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Белоруссией, обвиняя Минск в создании миграционного кризиса. Белорусская сторона категорически отрицала обвинения. Белорусские пограничники заявляли о насильственном выдворении мигрантов соседними странами ЕС на территорию республики, а также о случаях обнаружения тел беженцев, пострадавших от таких действий сопредельных стран.
ЕвросоюзМинскВ миреБелоруссияПольшаАлександр Лукашенко
 
 
