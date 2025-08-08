https://ria.ru/20250808/lukashenko-2034162459.html

Лукашенко заявил главе ЦРУ, что не намерен вступать в конфликт на Украине

Лукашенко заявил главе ЦРУ, что не намерен вступать в конфликт на Украине - РИА Новости, 08.08.2025

Лукашенко заявил главе ЦРУ, что не намерен вступать в конфликт на Украине

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что встречался с главой ЦРУ США Уильямом Бернсом и заявил ему, что Минск не намерен воевать на Украине, но... РИА Новости, 08.08.2025

МИНСК, 8 авг - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что встречался с главой ЦРУ США Уильямом Бернсом и заявил ему, что Минск не намерен воевать на Украине, но помогает России на СВО. "И, кстати, руководитель ЦРУ к нам приезжал - Бернс. И я ему прямо говорил, что мы не собираемся воевать и границу переходить, но мы помогаем здесь россиянам", - сказал Лукашенко в интервью Time, которое приводит агентство Белта. По его словам, "главный вопрос у него был о том, не втянется ли Беларусь в эту войну, границы и прочее". "Я говорю: "Слушайте, у нас с Россией даже разговора такого нет". Но, говорю, мы тут можем, мы это делаем. Конечно, американцы об этом знали. Мы же это не скрывали. Мы готовили людей. Я говорю: "И вы же готовите украинцев. И не только. Вы летчиков готовите. Англичане, немцы и прочие". - "Да, готовим. Ладно, - говорит, - не предъявляем дальше претензий. Но вы же не собираетесь через границу воевать с Украиной?" Я говорю: "Нет, у нас таких планов нет". Вот с Бернсом у нас был примерно такой разговор. Это наша позиция", - отметил белорусский президент.

