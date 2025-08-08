https://ria.ru/20250808/lukashenko-2034162076.html

Путин хочет мира и готов к переговорам, заявил Лукашенко

Путин хочет мира и готов к переговорам, заявил Лукашенко - РИА Новости, 08.08.2025

Путин хочет мира и готов к переговорам, заявил Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что глава российского государства Владимир Путин, как и российское общество, хочет мира и готов к переговорам. РИА Новости, 08.08.2025

2025-08-08T15:26:00+03:00

2025-08-08T15:26:00+03:00

2025-08-08T15:26:00+03:00

в мире

белоруссия

сша

ближний восток

владимир путин

александр лукашенко

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/17/2024933744_0:0:2695:1516_1920x0_80_0_0_ad67a01d42ee59fbb2762569b9f53627.jpg

МИНСК, 8 авг - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что глава российского государства Владимир Путин, как и российское общество, хочет мира и готов к переговорам. Как передает Белта в интервью американскому изданию Time Лукашенко заявил, что "убежден, что Путин, как и российское общество, хочет мира и готов к переговорам". "Отнеситесь к нему с уважением. Это не качество его личного характера. Это качество нашего характера, как они говорят, русского мира, славян и так далее. Да и американцев в том числе. Представьте (президента США Дональда - ред.) Трампа на месте Путина. Путин где-то там барражирует по Ближнему Востоку, а какой-то Зеленский, которому вы выволочку непонятно за что и как сделали в Овальном кабинете, позвонил Трампу… Или не позвонил, а через СМИ передал: "Я тут сижу, жду одного и второго. И, Трамп, ты приезжай". Слушай, после этого ни одного пулемета бы он не поставил Украине из-за этого унижения", - заявил он. Лукашенко также прокомментировал призыв Зеленского к Путину встретится в Саудовской Аравии. Он заявил, что обсуждал этот вопрос со своим российским коллегой, и на его месте также не поехал бы на встречу. "Откровенно скажу, когда у меня Путин спросил: "Ты бы как поступил?", я говорю: "Володя, тебе там делать нечего". Это было мое мнение. Это выглядело, понимаете, как позерство какое-то. Прилетел: "Я тебя тут жду, давай, приезжай на ковер, тут где-то Трамп". Так не делается в политике. И никогда Путин на это не пойдет. Вот это тот случай, когда ни в коем случае ему нельзя было идти на это. И я его тогда поддержал, искренне вам говорю. Я ему сказал: "Правильно, тебе там делать нечего". Это что за позерство такое?" - заявил белорусский лидер.

https://ria.ru/20250808/putin-2034153277.html

https://ria.ru/20250801/putin-2032874015.html

белоруссия

сша

ближний восток

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, белоруссия, сша, ближний восток, владимир путин, александр лукашенко