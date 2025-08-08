https://ria.ru/20250808/lukashenko-2034161947.html

Лукашенко выступил с громким заявлением о конфликте на Украине

Россия одержит победу в конфликте на Украине, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью американскому журналу Time. РИА Новости, 08.08.2025

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Россия одержит победу в конфликте на Украине, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью американскому журналу Time."Поражения России не будет. Поражение очень дорого обойдется всем нам. Вам прежде всего. В том числе людям за океаном", — сказал он.Белорусский лидер добавил, что Украина, наоборот, находится на грани краха, и призвал урегулировать кризис путем переговоров.На прошлой неделе издание Telegraph признало, что российские войска стремительно наступают по всей линии фронта, наращивая темп продвижения. В статье с тревогой отмечается, что скорость будет только расти, так как российские войска занимают выгодные позиции, создают окружения и огневые мешки для ВСУ.

