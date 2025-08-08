https://ria.ru/20250808/lukashenko-2034160372.html

Лукашенко ответил на вопрос о преемнике

Лукашенко ответил на вопрос о преемнике

Лукашенко ответил на вопрос о преемнике

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его младший сын Николай не является преемником на посту главы государства.

МИНСК, 8 авг - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его младший сын Николай не является преемником на посту главы государства. "Нет, он не преемник. Я так и знал, что ты хочешь спросить. Нет, нет, нет. Вот ты у него спроси - ты его можешь так сильно обидеть этим", - сказал Лукашенко, отвечая на вопрос журналиста в ходе интервью американскому изданию TIME. Текст интервью опубликовала пресс-служба президента.

белоруссия

2025

Новости

