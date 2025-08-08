Рейтинг@Mail.ru
Лукашенко не планирует выдвигаться на новый президентский срок
15:12 08.08.2025 (обновлено: 16:01 08.08.2025)
Лукашенко не планирует выдвигаться на новый президентский срок
Глава Белоруссии Александр Лукашенко не планирует выдвигаться на новый срок, об этом он рассказал в интервью американскому изданию TIME. Текст беседы... РИА Новости, 08.08.2025
МИНСК, 8 авг — РИА Новости. Глава Белоруссии Александр Лукашенко не планирует выдвигаться на новый срок, об этом он рассказал в интервью американскому изданию TIME. Текст беседы опубликовали на сайте президента.&quot;Нет, я сейчас уже не планирую, уже не планирую. Я, единственное, могу себе позволить где-то для себя, я это тоже не озвучивал: ну, слушайте, если Трампу скоро 80 и он прилично выглядит&quot;, — отметил он.Лукашенко также добавил, что его младший сын Николай не будет его преемником."Нет, он не преемник. Я так и знал, что ты хочешь спросить. Нет, нет, нет. Вот ты у него спроси — ты его можешь так сильно обидеть этим", — сказал он в ответ на вопрос журналиста.При этом президент допустил, что следующим главой государства может стать человек, который будет проводить несколько иную политику. Но Лукашенко подчеркнул, что его преемник в таком случае должен будет убедить общество в необходимости перемен, а также развивать страну эволюционно, не допуская "революционной ломки".
в мире, белоруссия, александр лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 08.08.2025
© РИА Новости / Пресс-служба президента Республики Беларусь
Перейти в медиабанк
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
МИНСК, 8 авг — РИА Новости. Глава Белоруссии Александр Лукашенко не планирует выдвигаться на новый срок, об этом он рассказал в интервью американскому изданию TIME. Текст беседы опубликовали на сайте президента.
«

"Нет, я сейчас уже не планирую, уже не планирую. Я, единственное, могу себе позволить где-то для себя, я это тоже не озвучивал: ну, слушайте, если Трампу скоро 80 и он прилично выглядит", — отметил он.

Лукашенко также добавил, что его младший сын Николай не будет его преемником.
"Нет, он не преемник. Я так и знал, что ты хочешь спросить. Нет, нет, нет. Вот ты у него спроси — ты его можешь так сильно обидеть этим", — сказал он в ответ на вопрос журналиста.
При этом президент допустил, что следующим главой государства может стать человек, который будет проводить несколько иную политику. Но Лукашенко подчеркнул, что его преемник в таком случае должен будет убедить общество в необходимости перемен, а также развивать страну эволюционно, не допуская "революционной ломки".
Лукашенко заявил, что у США всегда была мечта разделить Белоруссию и Россию
Лукашенко заявил, что у США всегда была мечта разделить Белоруссию и Россию
