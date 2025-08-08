https://ria.ru/20250808/lukashenko-2034159081.html

Лукашенко оценил шансы Запада победить Россию и Белоруссию

белоруссия

россия

безопасность

александр лукашенко

МИНСК, 8 авг - РИА Новости. Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что Белоруссию и Россию Западу никогда не победить."Вы никогда нас, прежде всего, Россию, не победите", - сказал Лукашенко в интервью американскому изданию TIME, которое показал белорусский телеканал "Первый информационный".

