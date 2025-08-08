Лукашенко оценил шансы Запада победить Россию и Белоруссию

Рейтинг@Mail.ru
15:10 08.08.2025
МИНСК, 8 авг - РИА Новости. Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что Белоруссию и Россию Западу никогда не победить."Вы никогда нас, прежде всего, Россию, не победите", - сказал Лукашенко в интервью американскому изданию TIME, которое показал белорусский телеканал "Первый информационный".
белоруссия, россия, безопасность, александр лукашенко
Белоруссия, Россия, Безопасность, Александр Лукашенко
МИНСК, 8 авг - РИА Новости. Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что Белоруссию и Россию Западу никогда не победить.
"Вы никогда нас, прежде всего, Россию, не победите", - сказал Лукашенко в интервью американскому изданию TIME, которое показал белорусский телеканал "Первый информационный".
