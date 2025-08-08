Рейтинг@Mail.ru
Лукашенко не планирует выдвигаться на новый президентский срок - РИА Новости, 08.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:07 08.08.2025 (обновлено: 15:25 08.08.2025)
https://ria.ru/20250808/lukashenko-2034158561.html
Лукашенко не планирует выдвигаться на новый президентский срок
Лукашенко не планирует выдвигаться на новый президентский срок - РИА Новости, 08.08.2025
Лукашенко не планирует выдвигаться на новый президентский срок
Лидер Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не планирует баллотироваться на новый президентский срок. РИА Новости, 08.08.2025
2025-08-08T15:07:00+03:00
2025-08-08T15:25:00+03:00
в мире
александр лукашенко
белоруссия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/01/1770489773_0:129:3182:1919_1920x0_80_0_0_1c7b5da0b8c2f19ea032c98688b19962.jpg
МИНСК, 8 авг – РИА Новости. Лидер Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не планирует баллотироваться на новый президентский срок."Нет, я сейчас уже не планирую, уже не планирую. Я, единственное, могу себе позволить где-то для себя, я это тоже не озвучивал: ну, слушайте, если Трампу скоро 80, и он прилично выглядит", - заявил Лукашенко в интервью американскому изданию TIME, текст которого опубликован на сайте главы государства.
https://ria.ru/20250808/lukashenko-2034160372.html
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/01/1770489773_226:0:2957:2048_1920x0_80_0_0_777a763975478c1cb22cccab522a05cc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, александр лукашенко, белоруссия
В мире, Александр Лукашенко, Белоруссия
Лукашенко не планирует выдвигаться на новый президентский срок

Лукашенко заявил, что уже не планирует выдвигаться на новый президентский срок

© РИА Новости / БелТА | Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 08.08.2025
© РИА Новости / БелТА
Перейти в медиабанк
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МИНСК, 8 авг – РИА Новости. Лидер Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не планирует баллотироваться на новый президентский срок.
"Нет, я сейчас уже не планирую, уже не планирую. Я, единственное, могу себе позволить где-то для себя, я это тоже не озвучивал: ну, слушайте, если Трампу скоро 80, и он прилично выглядит", - заявил Лукашенко в интервью американскому изданию TIME, текст которого опубликован на сайте главы государства.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 08.08.2025
Лукашенко ответил на вопрос о преемнике
Вчера, 15:18
 
В миреАлександр ЛукашенкоБелоруссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала