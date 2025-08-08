https://ria.ru/20250808/lukashenko-2034158561.html
Лукашенко не планирует выдвигаться на новый президентский срок
Лукашенко не планирует выдвигаться на новый президентский срок - РИА Новости, 08.08.2025
Лукашенко не планирует выдвигаться на новый президентский срок
08.08.2025 - Лидер Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не планирует баллотироваться на новый президентский срок.
МИНСК, 8 авг – РИА Новости. Лидер Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не планирует баллотироваться на новый президентский срок."Нет, я сейчас уже не планирую, уже не планирую. Я, единственное, могу себе позволить где-то для себя, я это тоже не озвучивал: ну, слушайте, если Трампу скоро 80, и он прилично выглядит", - заявил Лукашенко в интервью американскому изданию TIME, текст которого опубликован на сайте главы государства.
