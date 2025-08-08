https://ria.ru/20250808/lukashenko-2034157054.html

Лукашенко высказался о возможности освобождения оппозиционеров

Лукашенко высказался о возможности освобождения оппозиционеров - РИА Новости, 08.08.2025

Лукашенко высказался о возможности освобождения оппозиционеров

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о возможности освобождения Марии Колесниковой и других белорусских оппозиционеров из заключения. РИА Новости, 08.08.2025

2025-08-08T15:00:00+03:00

2025-08-08T15:00:00+03:00

2025-08-08T15:18:00+03:00

александр лукашенко

белоруссия

в мире

мария колесникова

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1d/1969308690_289:420:2155:1470_1920x0_80_0_0_25ad29c38ed165bb15898ba8fdabce8a.jpg

МИНСК, 8 авг – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о возможности освобождения Марии Колесниковой и других белорусских оппозиционеров из заключения."Все может быть", - заявил Лукашенко, отвечая на вопрос о возможности освобождения Колесниковой и других оппозиционеров из заключения."Это наши конкретные договоренности. Когда мы выполняем свои обязательства, кстати, хочу заметить, что наши эти беглые – я их оппозицией не считаю. Оппозиция должна быть внутри (страны – ред.), если она есть. Есть она и мы их знаем. Кто-то прячется, кто-то – нет. Наши беглые никакого отношения к этому не имеют. Они не участники переговоров по освобождению этих людей. Они и никогда не ставили вопрос об освобождении… Это наши договоренности с американцами. Мы это жестко застолбили", - сказал Лукашенко в интервью американскому изданию Time, которое показал телеканал "Первый информационный".

https://ria.ru/20250808/putin-2034158071.html

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

александр лукашенко, белоруссия, в мире, мария колесникова