Лукашенко высказался о возможности освобождения оппозиционеров - РИА Новости, 08.08.2025
15:00 08.08.2025 (обновлено: 15:18 08.08.2025)
Лукашенко высказался о возможности освобождения оппозиционеров
Лукашенко высказался о возможности освобождения оппозиционеров - РИА Новости, 08.08.2025
Лукашенко высказался о возможности освобождения оппозиционеров
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о возможности освобождения Марии Колесниковой и других белорусских оппозиционеров из заключения. РИА Новости, 08.08.2025
МИНСК, 8 авг – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о возможности освобождения Марии Колесниковой и других белорусских оппозиционеров из заключения."Все может быть", - заявил Лукашенко, отвечая на вопрос о возможности освобождения Колесниковой и других оппозиционеров из заключения."Это наши конкретные договоренности. Когда мы выполняем свои обязательства, кстати, хочу заметить, что наши эти беглые – я их оппозицией не считаю. Оппозиция должна быть внутри (страны – ред.), если она есть. Есть она и мы их знаем. Кто-то прячется, кто-то – нет. Наши беглые никакого отношения к этому не имеют. Они не участники переговоров по освобождению этих людей. Они и никогда не ставили вопрос об освобождении… Это наши договоренности с американцами. Мы это жестко застолбили", - сказал Лукашенко в интервью американскому изданию Time, которое показал телеканал "Первый информационный".
александр лукашенко, белоруссия, в мире, мария колесникова
Александр Лукашенко, Белоруссия, В мире, Мария Колесникова
Лукашенко высказался о возможности освобождения оппозиционеров

Лукашенко допустил возможность освобождения оппозиционеров

© РИА Новости / Пресс-служба президента Республики Беларусь
Александр Лукашенко
Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 08.08.2025
© РИА Новости / Пресс-служба президента Республики Беларусь
Перейти в медиабанк
Александр Лукашенко. Архивное фото
МИНСК, 8 авг – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о возможности освобождения Марии Колесниковой и других белорусских оппозиционеров из заключения.
"Все может быть", - заявил Лукашенко, отвечая на вопрос о возможности освобождения Колесниковой и других оппозиционеров из заключения.
"Это наши конкретные договоренности. Когда мы выполняем свои обязательства, кстати, хочу заметить, что наши эти беглые – я их оппозицией не считаю. Оппозиция должна быть внутри (страны – ред.), если она есть. Есть она и мы их знаем. Кто-то прячется, кто-то – нет. Наши беглые никакого отношения к этому не имеют. Они не участники переговоров по освобождению этих людей. Они и никогда не ставили вопрос об освобождении… Это наши договоренности с американцами. Мы это жестко застолбили", - сказал Лукашенко в интервью американскому изданию Time, которое показал телеканал "Первый информационный".
Путин и Лукашенко обсудили по телефону российско-американские переговоры
Путин и Лукашенко обсудили по телефону российско-американские переговоры
Александр ЛукашенкоБелоруссияВ миреМария Колесникова
 
 
