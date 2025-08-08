https://ria.ru/20250808/lukashenko-2034157054.html
Лукашенко высказался о возможности освобождения оппозиционеров
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о возможности освобождения Марии Колесниковой и других белорусских оппозиционеров из заключения. РИА Новости, 08.08.2025
александр лукашенко
белоруссия
в мире
мария колесникова
МИНСК, 8 авг – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о возможности освобождения Марии Колесниковой и других белорусских оппозиционеров из заключения."Все может быть", - заявил Лукашенко, отвечая на вопрос о возможности освобождения Колесниковой и других оппозиционеров из заключения."Это наши конкретные договоренности. Когда мы выполняем свои обязательства, кстати, хочу заметить, что наши эти беглые – я их оппозицией не считаю. Оппозиция должна быть внутри (страны – ред.), если она есть. Есть она и мы их знаем. Кто-то прячется, кто-то – нет. Наши беглые никакого отношения к этому не имеют. Они не участники переговоров по освобождению этих людей. Они и никогда не ставили вопрос об освобождении… Это наши договоренности с американцами. Мы это жестко застолбили", - сказал Лукашенко в интервью американскому изданию Time, которое показал телеканал "Первый информационный".
белоруссия
александр лукашенко, белоруссия, в мире, мария колесникова
Александр Лукашенко, Белоруссия, В мире, Мария Колесникова
